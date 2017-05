Burkina Faso: ASFA Y - Ablassé Yaméogo reste aux commandes

Les supporters de l'ASFA-Y ont tenu une assemblée générale élective, le samedi 13 mai, sur le terrain d'entraînement du club. La salle de réunion a refusé du monde pour cette grand-messe des fans de la "Vieille Dame" qui ont décidé de porter à nouveau leur confiance en Ablassé Yaméogo pour un renouveau de la famille.

L'Association sportive du Faso-Yennenga (ASFA-Y) poursuit toujours sa mue. Après l'assemblée générale du club qui a prôné l'union, c'était au tour des supporters de se rassembler pour invoquer la réconciliation franche dans la grande famille "jaune et vert" où des fissures étaient nées créant ainsi la fragilisation de l'édifice des héritiers de la Princesse Yennenga et provoquant par ricochet une crise. Au cours d'une assemblée générale élective, les fans de la "Vieille Dame" ont, à nouveau, porté leur confiance en Ablassé Yaméogo pour cette noble et exaltante mission qu'est la réunification de la famille. Fort de 35 membres et de 12 conseillers et membres d'honneur, ce bureau est déjà à pied d'œuvre pour aider l'équipe à retrouver régulièrement le goût de la victoire.

Des pans de cette réconciliation ont été déjà perceptibles à l'issue de cette élection avec des promesses faites sur place par de nombreux mécènes de venir en aide au club et aux supporters pour la réparation du car et le reverdissement de la pelouse d'entraînement de l'équipe. Le président de la Fédération burkinabè de football, le colonel Sita Sangaré, présent au cours de cette assemblée a même remis une importante enveloppe aux supporters de l'ASFA-Y en quête d'un renouveau. "Nous recherchons l'organisation et la discipline dans les différents clubs. On ne peut pas parler de football sans supporters et vice-versa. Nous saluons donc ces différents types d'organisation dans les clubs", a confié le premier responsable du football national avant de prendre congé des supporters de l'ASFA-Y. Pour le président du conseil d'administration du club, Seydou Diakité, des bons résultats sous-tendent toujours une bonne organisation qui accompagne l'acquisition de ces résultats. "Il faut donc qu'il y ait une organisation autour de cet idéal commun qui est l'épanouissement de la grande famille ASFA-Y. C'est une bonne chose que les gens aient compris aujourd'hui qu'il faille mettre un bureau capable d'organiser les supporters afin que les enfants se sentent dans une vraie famille. Je suis fier de voir des gens soudés capables de créer des conditions pour un aboutissement de notre programme de développement de l'ASFA-Y", a glissé subtilement Diakité.

Ablassé Yaméogo, réélu à la tête du bureau des supporters de l'ASFA-Y, ne craint pas la tâche à lui confiée. "Je suis entouré de 5 vice- présidents qui sont tous des opérateurs économiques et ils ont tous décidé de soutenir l'équipe. L'année prochaine, nous ne jouerons plus pour le maintien mais pour le titre et les autres équipes sont déjà prévenues", a lancé El Hadj Ablassé Yaméogo qui a aussi mis en place dans son bureau un secrétariat général chargé du fair-play pour discipliner les fans "jaune et vert".