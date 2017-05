Burkina Faso: Municipales du 28 mai - Privilégier les impératifs du développement

A l'ouverture de la campagne électorale pour les municipales partielles et complémentaires dans 19 communes et l'arrondissement n° 4 de Ouagadougou, le 13 mai dernier, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Newton Ahmed Barry, a, dans son adresse, clairement indiqué ce que signifiait une élection. «Les élections, ce n'est pas la guerre.

Les élections, ce n'est pas la bagarre. Votre carte d'électeur est votre arme. Elle vaut plus que toutes les bagarres. Il faut seulement que vous vous en serviez». Prenant conscience des dérapages qui ont, soit empêché le scrutin de se tenir dans certaines communes en mai 2016, soit entrainé l'annulation des votes dans d'autres, le premier responsable de l'institution électorale a voulu rappeler aux uns et aux autres qu'une parenthèse électorale ne saurait mettre à mal la cohésion sociale ou hypothéquer le développement des communes. Ce message est adressé aussi bien aux leaders des partis politiques qu'aux citoyens électeurs et candidats.

En prenant connaissance des messages des différents partis politiques en lice pour le scrutin, l'on constate qu'il s'y dégage, de façon générale, un sens de responsabilité et de pondération. Même s'il faut déplorer que certains discours n'aient autre chose à proposer que d'accuser les adversaires politiques. Qu'à cela ne tienne ! Les leaders politiques ont l'obligation de s'élever au-dessus des querelles stériles qui ont bloqué le fonctionnement des conseils municipaux issus des élections du 26 mai 2016 pour que cette fois-ci, tout se déroule dans un climat apaisé. L'on peut comprendre que des gens empruntent des chemins différents pour œuvrer au développement des communes. C'est le principe démocratique qui offre la liberté de militer dans tel ou tel parti en fonction des aspirations de chacun.

Mais l'on ne devrait pas perdre de vue que tous cherchent, en principe, des voies et moyens pour asseoir un développement socioéconomique au profit des populations. Les partis politiques sont conscients que les communes du Burkina Faso partagent une communauté de difficultés. Et la réflexion devrait privilégier ces préoccupations au lieu de s'étendre sur les incompétences et les tares des autres. L'idéal serait également de mettre en avant les idées qui rassemblent tous les citoyens de tous les bords autour des impératifs du développement. Il est inconcevable que des enfants d'une même commune qui, parfois sont allés à l'école ensemble, viennent s'étriper pour des questions politiques.

Il faudrait sortir de cette logique tordue qui voudrait qu'on oppose des communautés les unes contre les contres pour assouvir uniquement des ambitions personnelles et bassement égoïstes. L'on s'engage en politique parce qu'on a une vision cohérente pour mener le peuple vers le progrès. L'on ne s'y engage pas pour faire étalage de ses «privilèges» ou de son égo. Une issue apaisée de ce scrutin complémentaire relève de la responsabilité des leaders politiques. Et il suffit de montrer qu'on est un patriote attaché aux valeurs de la république pour que cela se réalise. Juke Ellington disait que ''se tromper est une opportunité". Si par mégarde, certains ont pêché lors des municipales de mai 2016, cette occasion leur est offerte pour réparer leurs erreurs.

La réussite de ces élections incombe également aux citoyens électeurs. Comme l'a souligné le président de la CENI, ils doivent avoir «une écoute critique». Ceci pour dire qu'ils devront faire preuve de discernement face aux speechs qui leur seront servis durant la campagne. Eviter d'«ingurgiter» des discours qui auront tendance à semer les graines de la division au sein d'une commune. C'est à l'aune de la pertinence des propositions qui seront faites que leurs choix devront s'exprimer dans les urnes. Les citoyens électeurs détiennent une arme redoutable pour éloigner des sphères décisionnelles les marchands d'illusions et les plaisantins. Il s'agit du bulletin de vote. Il suffit d'en faire un bon usage en toute objectivité. A bon entendeur salut !