Burkina Faso: Gestion des bassins versants au Burkina Faso

Florida international university (FIU) en partenariat avec le Programme de sécurité environnementale USAFRICOM, Scientifiques de la US Geological Survey (USGS) et le Corps des ingénieurs de l'armée américaine (USACE) organise, du 16 au 18 mai 2017 à Ouagadougou, un atelier sur la gestion des bassins versants au Burkina Faso.

Pays sahélien, le Burkina Faso dispose de ressources en eau très limitées reparties sur toute l'étendue du territoire. Cet état de fait est accentué par le changement climatique, la pression démographique, la pollution de ces ressources qui ont des impacts négatifs sur la pérennité des ressources en eau du pays. C'est pour promouvoir la coopération entre les agences de l'eau, améliorer le cadre institutionnel et renforcer les capacités en matière de gestion des bassins au Burkina Faso que Florida International University (FIU) organise, du 16 au 18 mai 2017, un atelier en vue de partager l'expérience américaine en matière de gestion des ressources en eau.

Pendant trois jours, experts américains et burkinabè vont échanger sur cinq thématiques à savoir, les capacités et les besoins des agences participantes, l'utilisation de la télédétection pour la gestion des bassins versants, la modernisation des ressources eau et la gestion des données, la surveillance de la qualité de l'eau et la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface. Selon le directeur régional de FIU, Dr Lakhdar Boukerrou, la première phase du programme USAID Afrique de l'Ouest pour l'approvisionnement en eau, Assainissement et Hygiène (USAID WA-WASH) qui s'est achevée en 2015 a permis d'engranger de nombreux résultats. C'est pourquoi, « cette phase II (2016-2017), qui vise à soutenir le portefeuille des activités de l'Agenda eau potable hygiène et assainissement (AEPHA) de l'USAID/Afrique de l'Ouest, s'appuiera sur les résultats déjà obtenus afin de renforcer les capacités des organisations régionales », a souligné Dr Boukerrou.

La consolidation des acquis

A l'entendre, cette seconde phase qui prend fin en cette année 2017 va mettre l'accent sur la coordination et le soutien des activités entreprises dans le cadre de l'AEPHA. Il est également prévu le renforcement de la capacité institutionnelle des organisations Ouest africaines qui ont mandat de travailler dans le secteur AEPHA à l'échelle régionale et au suivi des activités réalisées lors de la phase I par USAID WA-WASH. Pour l'ambassadeur des Etats-Unis au Burkina Faso, Andrew Young, l'amélioration des conditions de vie des populations passe par la protection durable des ressources hydrologiques. La communauté internationale en a bien pris conscience a-t-il dit. M. Young a affirmé que son pays, à travers de nombreux programmes et initiatives tient à apporter son soutien au gouvernement burkinabè afin de trouver des solutions efficaces et durables pour la protection et la gestion des bassins versants.

C'est dans ce sens que le diplomate américain espère qu'à la sortie de ces échanges, experts américains et burkinabè vont,non seulement, aboutir à des pistes de réflexions qui vont servir de base pour le renforcement des politiques, stratégies et structures existantes, mais surtout à la définition des axes de collaboration institutionnelle entre les deux pays.

Des difficultés, mais aussi des solutions

Le représentant du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, Hamado Ouédraogo, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base comme l'eau et l'assainissement. Selon M. Ouédraogo, en 2015 le pays a atteint un taux d'accès à l'eau potable de 65% et un taux d'accès en assainissement de 11,9% pour des taux escomptés respectifs de 76% et 54% en milieu rural. Quant au milieu urbain, le taux d'accès à l'eau potable est de 89,9% pour une cible de 87% et celui de l'assainissement, 34,2% pour une cible de 57%. Au vu des pressions de plus en plus importantes qui pèsent sur les ressources en eau du pays, M. Ouédraogo a estimé qu'il est urgent de mettre à contribution toutes les ressources nécessaires pour garantir aux populations actuelles et futures de bonnes conditions de vie. La gestion rationnelle, concertée et durable des ressources en eau demeure une préoccupation majeure pour le Burkina Faso, a avoué M. Ouédraogo. Mais, il a rassuré que des dispositions sont prises pour résorber le problème.

Dans son allocution lue par son directeur de cabinet, Rasmané Ouédraogo, le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Batio Nestor Bassière, a d'abord relevé la disposition de la constitution burkinabè qui doit garantir une bonne condition de vie et un environnement sain aux populations.

Toutefois, il a reconnu que les enjeux liés à la gestion des ressources en eau sont nombreux et qu'il est impératif de définir des moyens de lutte efficace contre la dégradation de l'environnement au pays des Hommes intègres et contre le changement climatique. « Outre les actions fortes à réaliser sur le terrain, ces moyens doivent inclure la mise en place d'une organisation forte au sein des agences des bassins versants et des échanges et coopération entre les agences afin de garantir l'obtention de résultats probants », a-t-il ajouté.