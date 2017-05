Burkina Faso: 14 élèves inspecteurs défendent leur mémoire de fin de cycle

La direction générale des Douanes organise les 16, 17 et 30 mai 2017 à Ouagadougou, les soutenances de mémoires de fin de cycle de la 22e promotion des élèves-inspecteurs. Le lancement de la défense des mémoires a eu lieu, le 16 mai 2017 au sein de l'école, à Ouagadougou.

Ils sont au total 14 élèves-inspecteurs en fin de cycle, à soutenir leur mémoire cette année à l'Ecole nationale des douanes (END). Le top de départ des soutenances a été donné, le 16 mai 2017, au sein de l'établissement, à Ouagadougou. Ainsi, 10 élèves burkinabè et 4 congolais vont se soumettre, les 16, 17 et 30 mai 2017, à la «sanction» des jurys. Les thématiques sont liées, entre autres, à l'informatisation de l'administration, au règlement des litiges douaniers, à la collaboration entre la douane et les autres services, à la mobilisation optimale des recettes et au désarmement tarifaire.

Pour le directeur général de l'Ecole nationale

des douanes, Casimir Sawadogo, les différentes analyses, recommandations et propositions de solutions évoquées par les impétrants doivent avoir pour objectif la résolution des équations qui minent la bonne marche des administrations. Il a exhorté les participants à suivre avec intérêt le thème de la soutenance inaugurale intitulé, «Enjeux de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges au Burkina Faso». A l'entendre, ce thème revêt un enjeu particulier. «Il a été choisi parce que non seulement, il est au cœur des politiques de développement de nos pays, mais aussi parce que sa mise en œuvre requiert une forte implication des administrations douanières», a-t-il expliqué.

Convaincre les jurys

Le DG de l'END, M. Sawadogo a félicité le personnel enseignant, les directeurs de mémoires qui ont pu dégager du temps et des ressources pour réussir l'encadrement et l'accompagnement des candidats. Aux élèves-inspecteurs, il leur a demandé de mettre à contribution toutes les connaissances diverses et variées qu'ils ont reçues au cours leur formation théorique et pratique afin

d'épater et de convaincre les membres des jurys. Le secrétaire général du Ministère de l'économie, des finances et du développement (MINEFID), Dr Seglaro Abel Somé, qui a donné le top de départ des soutenances, a rappelé aux impétrants que la rigueur qu'ils ont reçue dans leur apprentissage doit se refléter dans leur travail sur le terrain. "Vous serez sans doute d'une importance capitale dans la mobilisation des ressources propres qui apparaissent aujourd'hui déterminantes pour la mise en œuvre des politiques nationales, pour l'atteinte des résultats du PNDES", a-t-il dit. Pour ce faire, il a trouvé nécessaire de disposer d'une institution forte qui doit donner les moyens à l'Etat pour la mise en œuvre de son plan de développement, pour le bien-être des populations. Le secrétaire général a ajouté, en demandant aux élèves inspecteurs, d'être exemplaires sur le terrain et d'améliorer ce qui est déjà fait. En attendant, il reste convaincu que les propositions de solutions qui sortiront des analyses des différents thèmes serviront à rendre les administrations plus efficaces.