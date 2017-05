Burkina Faso: Fin de mission de l'ambassadeur nippon au pays

«La conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique (TICAD VI) a été organisée sous mon mandat et le Président du Faso y a participé activement. Je l'ai remercié. Durant mon mandat, deux ministres burkinabè ont effectué des visites au Japon», s'est réjoui Masato Futaishi. Il s'est dit heureux d'avoir accompagné le Burkina dans des projets de développement. A propos de la Table-ronde des bailleurs de fonds pour le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES) à Paris, il a indiqué que son pays a accordé un prêt de 28 milliards de francs CFA à l'Etat burkinabè. A l'entendre, ce prêt va permettre de financer le projet de réfection de la route nationale n °4 (Goughin-Fada N'Gourma) et la construction de 43 collèges d'enseignement général pour renforcer la capacité de formation des ressources humaine burkinabè.

Après quatre années passées au Burkina Faso, l'ambassadeur du Japon, Masato Futaishi, en fin de mission, est allé dire au revoir au Premier ministre Paul Kaba Thiéba, le lundi 15 mai 2017, à la primature. Le bilan de coopération entre les deux Etats a été principalement abordé. Aux dires du diplomate japonais, c'est un bon souvenir qu'il garde du Burkina Faso. «J'ai senti une aspiration du peuple burkinabè à la liberté d'expression, à la démocratie, à la bonne gouvernance, à la persévérance et surtout son courage pendant l'insurrection populaire et le coup d'Etat manqué qui ont marqué le pays», a-t-il déclaré. L'ambassadeur a félicité le peuple burkinabè pour la bonne tenue de l'élection présidentielle passée. Il a, par ailleurs, regretté l'attaque barbare des terroristes de Splendid l'Hôtel.

