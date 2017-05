Cote d'Ivoire: Développement de Gagnoa - Un opérateur économique ressuscite un hôtel

Fermé depuis belle lurette, l'hôtel le Fromager de Gagnoa qui faisait la fierté de la région, est de nouveau opérationnel et devient Le nouveau fromager. Il a été entièrement réhabilité par l'opérateur économique et fils de la région, M. Ambroise Kessié.

Ce complexe hôtelier a été inauguré le samedi 06 mai 2017, par le Préfet de la Région du Goh, Préfet du Département de Gagnoa, M. Sanogo Al Assane qui a procédé à la coupure inaugurale du ruban.

Et ce en présence de plusieurs autres personnalités politiques et administratives. M. Ambroise Kessié, PDG du Groupe Hôtellerie et Tourisme en Côte d'Ivoire (HTCI) se réjoui d'avoir ressuscité l'Hôtel le Fromager qui va employer les jeunes de la région sans distinction d'ethnie. Il en a profité pour appeler les cadres de la région à y investir pour donner de l'emploi à la jeunesse afin de réduire l'insécurité.

Le patron de l'Hôtel Le nouveau Fromager veut aller plus loin pour sauver ce qui peut être sauvé à Gagnoa pour le bonheur de la région et la population avec le soutien des uns et des autres. Le parrain de la cérémonie, M. Konoua Julien, directeur départemental du Tourisme est intervenu pour dire qu'avec la réhabilitation de l'Hôtel Le Fromager, l'opérateur offre 30 emplois directs et indirects aux Ivoiriens.

Il a invité les filles et fils de la région à soutenir Ambroise Kessié et la direction du Tourisme pour le développement de ladite région. Au nom du Préfet, le Secrétaire général 1 de la Préfecture, M. Noel Angorantchi Anoh qualifie cet acte posé par l'opérateur économique M. Ambroise Kessié, de haute portée historique.

Car selon lui, en faisant construire l'Hôtel Le Fromager, le Président Houphouët a mis l'accent sur le développement des régions. "M. Kessié a relevé notre tête. Grâce à lui, on peut recevoir nos invités à Gagnoa. Il est en train de remettre Gagnoa sur les rails", s'est réjoui le Maire de la commune, M Bamba Medji.