Sud-Soudan: Plus de 1,4 milliards de dollars nécessaires pour les réfugiés du pays en 2017

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial exhortent les donateurs à augmenter leur soutien aux réfugiés qui fuient le Soudan du Sud. Les agences humanitaires ont besoin de 1,4 milliards de dollars pour fournir une aide vitale aux réfugiés du Soudan du Sud dans six pays voisins jusqu'à la fin de l'année - selon un plan d'action mis à jour lundi dernier, à Genève.

Jusqu'à présent le plan d'action pour les réfugiés du Sud Soudan a été financé seulement à hauteur de 14 pourcent.

« Un conflit difficile et des conditions humanitaires qui se détériorent conduisent un nombre record de personnes à quitter leurs foyers au Soudan du Sud », affirme le Haut-Commissaire pour les Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

La situation au Soudan du Sud continue de se détériorer - la conjonction d'un conflit, une sécheresse et une famine conduisant à de nouveaux déplacements et à un exode rapide de personnes fuyant une des crises les plus sévères au monde.

« La souffrance des sud-soudanais est inimaginable » a proclamé le Directeur exécutif du PAM, David Beasley. « Ils sont au bord du précipice. La violence est à la racine de cette crise. Les travailleurs humanitaires ne peuvent souvent pas accéder aux personnes les plus vulnérables et affamées. Beaucoup sont en train de mourir de faim et de maladies, et beaucoup d'autres ont fui leur pays à la recherche de sécurité à l'étranger. » .

Aujourd'hui la crise au Soudan du Sud est devenue la crise de réfugiés qui s'est développée le plus rapidement au monde, avec plus de 1,8 million de réfugiés - en incluant un million d'enfants, ayant trouvé refuge en Ouganda, au Soudan, en Ethiopie, au Kenya, en RDC et en RCA.

Le taux actuel de personnes qui fuient le Soudan du Sud dépasse les pessimistes estimations de la communauté humanitaire. Par exemple, le nombre de personnes fuyant le pays en mars dernier a dépassé le chiffre attendu pour toute l'année. L'Ouganda voit également le nombre de réfugiés arrivant sur leur territoire plus élevé que prévu et, à ce rythme, il accueillera probablement plus d'un million de réfugiés sud soudanais.

« Notre situation financière nous a obligé à réduire les rations alimentaires pour de nombreux réfugiés en Ouganda », a déclaré Beasley. « Je trouve cela inacceptable, et j'espère que vous aussi. Ce sont des familles comme la vôtre et la mienne, nos frères et sœurs, et le monde doit les aider maintenant, pas plus tard. Aidez-nous à faire le travail que ces personnes ont besoin que nous faisions pour eux. ».

Le HCR s'est félicité de la générosité exceptionnelle que les réfugiés ont reçu dans les pays voisins du Soudan du Sud, mais il est alarmé par une situation qui est maintenant critique.

« Des pays comme l'Ouganda ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils ne seront pas en mesure de venir en aide à tous les réfugiés à moins que le reste du monde intensifie ses efforts », a averti Grandi du HCR en présentant les besoins financiers aux donateurs à Genève.

Avec un sous-financement critique, les organismes humanitaires ont du mal à fournir des services alimentaires, de l'eau, une bonne nutrition, un hébergement et une aide sanitaire aux réfugiés.

Les communautés accueillant des réfugiés sont parmi les plus pauvres du monde et sont sous pression.

« Aider les réfugiés ce n'est pas seulement fournir de l'aide d'urgence » déclare Grandi du HCR. « Cela implique aussi soutenir les gouvernements et les communautés dans les pays voisins pour renforcer les services et économies dans les zones qui les accueillent. »

Le HCR coordonne la réponse globale avec les gouvernements, les organismes humanitaires ainsi qu'avec les réfugiés et les communautés d'accueil. Actuellement, l'Ouganda accueille 898 000 réfugiés, dont 375 000 au Soudan, 375 000 en Ethiopie, 97 000 au Kenya, 76 000 en République démocratique du Congo (RDC) et 2 200 en République Centrafricaine (RCA).

Le PAM fourni de la nourriture et des aides en espèces pour plus de 1,8 millions de réfugiés dans les pays voisins.

Le plan d'intervention mis à jour ne couvre pas les besoins humanitaires d'environ deux millions de personnes déplacées à l'intérieur du Sud-Soudan.

