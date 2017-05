Congo-Kinshasa: 16 mai 1997 - Le Rwanda renverse Mobutu

Mais rapidement, le nouveau dirigeant congolais se brouille avec ses parrains rwandais et ougandais et les chassent en juillet 1998. Quelques jours après ce qui a été vécu comme une trahison par le Rwanda, Kigali envahit la RDC, déclenchant ainsi la deuxième guerre du Congo.

Le Rwanda et l'Ouganda s'allient alors avec les banyamulenge, des tutsis congolais persécutés et marginalisés et des opposants à Mobutu, dont Laurent-Désiré Kabila.

Face à l'inaction de la communauté internationale, l'objectif de Kigali est alors de démanteler ces camps - ce qui sera fait au prix de nombreuses victimes civiles - et tant qu'à faire en finir avec Mobutu, considéré comme un soutien de l'ancien régime rwandais et de surcroit très affaibli. Il y avait le sentiment « que tant que

Cette conquête de ce pays qui s'appelait alors Zaïre a duré sept mois et a été faite grâce au soutien de l'Ouganda et surtout du Rwanda qui a joué un rôle crucial.

