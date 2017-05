Ile Maurice: Assemblée nationale - Kee Chong Li Kwong Wing copié ?

L'attention des parlementaires et de ceux qui suivaient les débats sur le Supplementary Appropriation (2015-2016) Bill a été attirée par l'intervention de Ravi Rutnah.

Celui-ci a accusé le député du MMM, Aadil Ameer Meea d'avoir copié mot pour mot de longs extraits d'un discours de Kee Chong Li Kwong Wing prononcé en octobre 2013. Celui-ci était le porte-parole du MMM sur les finances à cette époque.

Le backbencher du gouvernement a pendant plus de dix minutes dressé un parallèle entre le discours d'Aadil Ameer Meea et celui de Kee Cheong Li Kwong Wing sous les regards amusés des députés du gouvernement et en l'absence du député du MMM. L'on pouvait alors entendre dans l'Hémicycle : «copy and paste».

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lors de son «summing up» a, lui aussi, taquiné le député MMM, qui avait entretemps regagné sa place. «We can get inspired by the past but not repeating exactly what Honorable Kee Cheong Li Kwong Wing had said and this is the kind of opposition we have.»

Interrogé à l'issue de ces débats, Aadil Ameer Meea a indiqué à l'express qu'il a en effet repris une partie du discours de son ancien ami du parti. Toutefois, concernant les chiffres, c'est lui qui a fait des recherches avant de venir faire son discours au Parlement.

Il trouve malhonnête que le député du ML ait pris tout ce temps pour faire des commentaires sur son discours alors que les chiffres avancés par lui n'ont pas été contestés.

Il avait notamment déclaré dans son intervention que le déficit budgétaire pour l'année 2016-2017 était estimé à Rs 15 milliards soit 3,3 % du produit intérieur brut. «For window-dressing purposes, government did not want to show an increase from Rs 13 billion in 2015-2016 to a budgeted amount of Rs 15 billion in 2016-17».

Par contre interrogé, Kee Cheong Li Kwong Wing s'est dit honoré qu'une partie de son discours ait été répétée telle quelle.

«C'est un grand honneur pour moi mais je me demande comment le député du gouvernement a pu constater cela aussi vite. Je me demande s'il n'a pas également voulu copier mon discours», a-t-il lâché dans un grand éclat de rire.