Maroc: Le championnat de basket à l'heure du play-off

Les clubs qualifiés rentrent dans le vif du sujet. Les clubs de la division Excellence de basketball abordaient en fin de semaine les péripéties de l'ultime journée de la saison régulière. Une journée qui n'avait en quelque sorte aucune incidence sur le classement déjà établi, sachant que l'ASS fut rétrogradée à la seconde place avec 36 points derrière le CRA (37 pts) suite à la décision de la commission des statuts et règlements.

Selon la formule du championnat, les huit premiers clubs sont qualifiés pour jouer les quarts de finale, dits play-offs. Les formations occupant les huitième et neuvième places joueront le play-out et les deux derniers sont relégués directement à la division inférieure.

Les 1/4 de finale aller auront lieu le 20 courant à 17 heures et le retour quatre jours plus tard, à savoir le 24 mai à 19h. Quant aux demi-finales et finale, elles auront pour cadre la salle Zerktouni à Marrakech entre le 1er et le 3 juin prochain

A propos des quarts de finale aller, il y a lieu de signaler que le CRA et l'ASS partiront avec les faveurs des pronostics respectivement face au FUS et au KACM, alors que les rencontres devant opposer l'IRT au WAC et l'ASFAR au MAS sont à placer sous le signe de l'équilibre.

Dans la salle Bouanane, le FUS sera ainsi l'hôte du CRA. Sur le papier, comme précité, les Rifains partent favoris mais les Fussistes seront appelés à évoluer sans complexe pour faire jeu égal et stopper la furia des protégés de Zelko Zécévic.

La salle Zertouni de Marrakech sera le cadre de la rencontre mettant aux prises le KACM avec l'ASS. Les hommes de Said Elbouzidi ne devraient avoir aucun mal pour avoir le dernier mot, sauf surprise de taille de la part des protégés de Mohamed Abid.

A Tanger dans la salle Ziatène, le WAC sera à la rude épreuve de l'IRT, tandis que l'ASFAR, auteure d'un probant parcours jusqu'ici, aura à confirmer devant le MAS.

A noter que le président du MAS tout comme celui du CRA ont été suspendus pour 2 ans par la Commission de discipline.