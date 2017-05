Maroc: La Bourse de Casablanca entame la semaine dans le rouge

La Bourse de Casablanca entame la semaine dans le rouge. La Place boursière casablancaise a débuté ses échanges sur une trajectoire légèrement baissière lundi, alourdie notamment par le secteur de l'électricité.

Vers 09h50 (GMT+1), le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, cédait 0,07% à 11.739,81 points, tiré également vers le bas par les valeurs Marsa Maroc (-0,68%) et Addoha (-0,31%). De même, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, abandonnait 7,16 points à 11.739,81 points, rapporte la MAP.

En parallèle, les principales Bourses européennes étaient en hausse en début de semaine, soutenues par un rebond des cours du pétrole et un record du Dax à Francfort au lendemain de la victoire du camp de la chancelière Angela Merkel à des élections régionales allemandes.

L'envol des marchés est toutefois freiné par les inquiétudes suscitées par la cyberattaque à l'échelle mondiale en cours depuis vendredi, par le nouveau test de missile de la Corée du Nord et par des indicateurs économiques chinois inférieurs aux attentes.

A Paris, l'indice CAC 40 est pratiquement stable à 07h55 GMT tandis qu'à Londres, le FTSE, gagne 0,23%. A Francfort, le Dax (+0,28%) a franchi pour la première fois la barre des 12.800 points. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro prend 0,05%, le FTSEurofirst 300 0,19% et le Stoxx 600 0,17%.

Les plus fortes progressions sectorielles sont pour les ressources de base et le compartiment du pétrole et le gaz, qui progressent chacun d'environ 1,2%. En Chine, la hausse des ventes au détail et des investissements immobiliers compense les chiffres inférieurs aux attentes de la production industrielle et des investissements en actifs immobilisés.

La Bourse de Shanghai a terminé en hausse de 0,2%. La Bourse de Tokyo a fini sur un repli limité à 0,07% après avoir souffert pendant la majeure partie de la séance de l'appréciation du yen.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,5% après avoir touché en début de journée son plus haut niveau depuis juin 2015. Vendredi à Wall Street, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 ont terminé en léger repli après des indicateurs en demi-teinte mais le Nasdaq a fini de justesse dans le vert.

Sur le marché des changes, le dollar cède 0,15% face à un panier de devises de référence, affecté entre autres par les chiffres moins soutenus qu'attendu publiés vendredi sur les ventes au détail et l'inflation aux Etats-Unis. L'euro se traite à près de 1,0940 dollar.