Maroc: Garantir le développement des compétences en aéronautique

Unique en son genre au Maroc par le mariage des systèmes français et américain et leur adaptation aux besoins au Maroc et par le positionnement de notre campus, l'offre de formation initiale et continue dédiée à l'ingénierie et au management aéronautique positionne l'Université Mundiapolis comme le référent académique des acteurs économiques clés de l'industrie aéronautique.

Elles visent à instaurer et à développer une formation certifiante pour les salariés du secteur, les collaborateurs des entreprises concernées et à renforcer l'accompagnement professionnel des élèves ingénieurs de l'Université Mundiapolis à travers notamment des stages, études de cas, projets de fin d'études.

L'Université Mundiapolis, Bombardier Aerospace Maroc et le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) ont signé récemment à Casablanca, deux conventions de partenariat pour garantir le développement des compétences en aéronautique.

