Maroc: Le WAC se rend à Safi en lorgnant le titre

Il y a lieu de rappeler que ces deux rencontres ont été ajournées en raison de l'engagement en fin de semaine du WAC et du FUS en compétitions continentales qu'ils ont débuté du bon pied. Et pour leur confrontation directe, WAC-FUS, comptant pour la 29ème journée du championnat, la Commission de programmation a décidé de la reporter à une date ultérieur en raison des matches africains que disputeront le Wydad et le Fath le 24 de ce mois.

Après quatre victoires de rang, le WAC aura à cœur d'aligner une cinquième face à un adversaire pas prêt du tout à lâcher du lest, décidé à se rapprocher davantage de la barre des 40 unités. Après 27 manches, l'Olympic de Safi totalise 36 points et partage la septième place avec le FUS qui, lui, accueillera, ce mercredi à 19h30 au Complexe Moulay El Hassan de Rabat, l'Olympique de Khouribga, dans un autre match en retard de la 28ème journée.

Leaders avec 60 points au compteur, soit quatre longueurs d'avance sur le Difaâ d'El Jadida, les Rouge et Blanc ont besoin plus que jamais des trois points de la victoire pour être sacrés officiellement champions du Maroc au titre de la saison 2016-2017.

