Ouganda: Minorités sexuelles - «Modifier la loi, mais aussi les mentalités»

En août 2016, une descente de police a eu lieu dans un bar branché de la capitale, où la communauté LGBT organisait une soirée. De nombreuses interpellations ont eu lieu, et des participants ont été battus et humiliés, certains, forcés de se mettre nus.

Il a pourtant payé physiquement son homosexualité, et son engagement pour la cause LGBT. A plusieurs reprises, il s'est fait agresser dans la rue et il ne compte plus les menaces à son encontre.

Six mois plus tard, face à la condamnation internationale, la loi a été annulée par la justice, mais les dégâts sont toujours présents au sein de la société. « Il y a toujours des gens qui vont à la police pour dénoncer des homosexuels .

Sauf que le révérend Lokodo occupe actuellement le poste de ministre de la Morale et de l'Intégrité, et que sa vision est officiellement celle du gouvernement ougandais.

« Nous allons attaquer et attaquer encore. J'ai de nouvelles tactiques. Nous allons nous procurer (une) machine qui permettra de détecter les homos et les pornographes, en particulier ceux qui utilisent à de mauvaises fins des applications comme WhatsApp. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.