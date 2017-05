Congo-Kinshasa: Le pessimisme des citoyens sur la situation politique de leur pays

Les Congolais sont pessimistes sur la situation politique : 77% estiment que la RDC prend une mauvaise direction, et plus de la moitié s'attendent à de nouveaux conflits sociaux dans les mois à venir.

Un sondage réalisé en février et avril 2017 à l'échelle nationale, sur échantillon de plus de 1 000 Congolais majeurs, avec une marge d'erreur de +/-3% et qui comporte des comparaisons avec un précédent sondage des mêmes acteurs réalisés en mai 2016.

Une vision morose de la situation politique du pays, une cote de popularité en baisse pour le président Kabila, ou la difficile émergence d'un leader de l'opposition après la mort d'Etienne Tshisekedi, ce sont les principaux enseignements d'un sondage d'opinion publié mardi 16 mai par le Groupe de recherche sur le Congo de l'université de New York et un bureau d'études, le BERCI.

