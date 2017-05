Tunisie: Titre en jeu

Commençons par la course au titre. Nous aurons droit cet après-midi au traditionnel rendez-vous entre l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive de Sahel. Ce match choc dévoilera le nom du champion. L'Espérance est leader et devance l'Etoile d'un point.

Les «Sang et Or» peuvent donc se contenter d'un match nul pour être champions, alors que les Etoilés sont dos au mur. Ils n'ont qu'une seule alternative, la victoire, pour souffler le titre à leur adversaire du jour. La pression sera dans les deux camps. L'Espérance ne rassure pas en cette fin de saison.

Elle n'est pas parvenue à battre le Club Africain à deux reprises au play-off et a perdu face à l'Etoile au match aller. Aujourd'hui, elle a son destin en main. Ça passe ou ça casse.

Il est clair que l'absence de Kamel Alouini, blessé, a lourdement sanctionné l'équipe. Il ne faut surtout pas que les «Sang et Or» cherchent le minimum, à savoir les deux points du nul. On s'attend, d'un autre côté, que l'Etoile jette toutes ses forces dans la bataille.

L'équipe de Sami Saïdi est revenue de loin dans ce play-off et n'a plus rien à perdre. Elle pourrait profiter du huis clos pour s'en sortir à bon compte. Faites vos jeux ! Le second match opposera l'ASH au CA et aura un avant-goût de la demi-finale de la coupe.

Play-out : Moknine et Téboulba en danger

Dans la poule du maintien, la FSMenzel Horr a déjà préparé ses valises pour la Nationale. Qui du Sporting Club de Moknine ou de la JS Chihia sera relégué cet après-midi ? Par coïncidence, les deux équipes seront face à face pour ce dernier match de la saison. Malheur au vaincu!

Le Sporting de Moknine aura peut-être l'avantage de jouer à domicile devant son public. Mais rien n'est gagné d'avance, seule la vérité du terrain compte. Béni Khiar a sauvé sa peau. Elle n'affrontera pas Menzel Horr qui a déclaré forfait.

Coupe de la Ligue : El Makarem champion

On disputera également la dernière journée de la coupe de la Ligue. El Makarem de Mahdia a déjà remporté le trophée à une journée de la fin de l'exercice. Les rencontres de cet après-midi ne seront qu'une simple formalité.

Prgoramme:

Play-off

Salle Zouaoui (huis clos)

16h00 : EST-ESS (Gomri-Chaâbane)

Salle Hammamet

16h00 : ASH-CA (Azzabi-Abdellatif)

Play-out

Salle Moknine

16h00 : SCM-JSC (Khénissi-Boualloucha)

Coupe de la Ligue

A Sakiet Ezzit

16h00: CSSE-EMM (Ben Dhaou-Zoghlami)

A Jammel

16h00 : CHBJ-AST (Bezouich-Ben Salah)