Tunisie: Des poursuites seront engagées contre Ben Amor

Il a enfin annoncé le déroulement au mois de juin prochain de la deuxième cérémonie des Gants d'or africains et tunisiens, et des Papillons d'or.

Chapitre unification des titres mondiaux poids moyen, le représentant de l'IBF, Alfred Azaro , a précisé qu'il est un peu tôt pour faire bénéficier Fhima d'une telle perspective. «On en est encore loin, a-t-il estimé. Fhima doit entrer dans les quinze premiers mondiaux en passant par le titre méditerranéen, puis international, et ensuite intercontinental. Et c'est à partir de là où il peut être classé. Par conséquent, je ne peux rien promettre», a-t-il reconnu.

Pour sa part, Moez Fhima a relevé que «cette polémique ne peut que l'inciter à travailler davantage afin de mériter un combat pour l'unification de deux titres». «Comment peut-on parler gratuitement de boxe sans connaître ce sport ? s'est-il demandé. Nous œuvrons tous à hisser les couleurs de notre chère Tunisie et méritons un peu plus de respect. Je n'ai pas cessé de m'entraîner en vue d'un combat au début de l'année prochaine».

Me Mohamed Nejib Houas a assuré que «les droits de Fhima, des habitants de Msaken et du comité d'organisation ne seront pas bradés. La justice va prendre son cours».

Au lieu de quoi, il veut faire la politique au détriment de la boxe tunisienne qui traverse une crise actuellement. Il prétend que l'événement n'a pas mérité une couverture ni des médias locaux ni de ceux français et internationaux. Or, il oublie le nombre considérable de médias présents lors de la soirée de Msaken qui a été une véritable réussite aussi bien sportive que touristique.

Ben Yaâcoub n'a pas mâché ses mots en qualifiant de «démarche scabreuse» la position «injustifiable» de l'ancien élu du peuple. «Il n'a pas trouvé le courage de s'exprimer ailleurs que sur facebook, a-t-il souligné. On pouvait s'attendre à ce qu'il soutienne un sportif tunisien champion du monde qui doit représenter une source de fierté pour le noble art et le sport national en général et pour sa ville natale, Msaken, où il a combattu et pour toute la Tunisie.

