Tunisie: Concentration et sérénité...

Les protégés de Velud savent pertinemment qu'ils auront demain un rendez-vous important avec l'Histoire, puisqu'ils auront une chance inouïe de pouvoir remporter un second titre de champion d'affilée, ce qui est un fait rare dans le palmarès du club et qui s'est produit une seule fois en 85-86 et 86-87.

Une large panoplie d'arguments !

A regarder de près le parcours et les performances des coéquipiers de Ammar Jemal, l'on se rend compte d'un fait important qui renvoie inéluctablement de la solidité, mais aussi de la richesse des arguments des Etoilés.

A commencer par la présence d'un Balbouli, incontestablement n°1 à son poste décisif dans les moments difficiles et confère à ses coéquipiers un gage de confiance et d'assurance par son apport technique certes, mais surtout par son charisme et son impact psychologique.

«Il y a une Etoile sans Balbouli et une autre Etoile avec Balbouli», disait un fervent supporter du club sahélien. La présence d'une charnière centrale de la défense hermétique, l'une des meilleures du pays et animée par Ammar Jemal comme chef de file, Bédoui, Boughattas et Ben Frej, auteur d'une sortie époustouflante face à Ferroviario.

Un tandem B.Amor-Lahmar, réussissant souvent à avoir systématiquement le dernier mot dans la ligne médiane. Des joueurs de couloir techniques et percutants sur le double plan défensif et offensif, à l'instar de Bédoui, Abderrazak, Brigui, Bouazza et Bangoura qui connaît un véritable essor sous l'égide de Velud. Tout cela sans oublier l'apport d'Iheb Msakni.

Pour finir avec un Diogo Acosta totalement retrouvé qui passe par la période la plus florissante depuis son arrivée à l'Etoile et dont le retour en forme tombe vraiment à pic. A cet égard, il est opportun de signaler que la quasi-totalité des joueurs étoilés avaient réussi à mettre des buts, faisant dire à certains que le danger fuse désormais de partout dans le dispositif de l'équipe.

L'implication de Zied Jaziri

En fin connaisseur, le directeur sportif étoilé Zied Jaziri, a multiplié, au courant de cette semaine, les «briefings» à connotation «personnalisée» avec les joueurs de base, notamment à l'adresse de Msakni, Lahmar et surtout Diogo Acosta afin de leur conférer les ficelles les plus fines qui leur permettront de tirer leur épingle du jeu demain et optimiser leurs performances.