Tunisie: Dans la bonne humeur...

M. Mohamed Chtourou, directeur de l'établissement scolaire El Menzah 6, nous signale brièvement que le lundi 15 mai constitue le quatrième jour des épreuves du bac blanc avant de remettre une copie du calendrier qui détaille le programme date par date du début mercredi 10 mai jusqu'à son terme le mercredi 17 mai.

En l'espace de six jours, les lycées sont mis en rodage avant le déroulement du baccalauréat principal le mois prochain. C'est un véritable marathon où il faut retenir son souffle pour une meilleure endurance intellectuelle, physique et mentale.

L'union fait la force

Le ciel est brumeux en cette matinée comme les visages d'un nombre de lycéens aux regards songeurs et intrépides. Tous les élèves n'avaient pas le même degré de confiance. Adoptant pour la plupart un look décontracté ; les lycéens portaient des jeans-baskets ou tee-shirts et shorts, tandis que les lycéennes, plus coquettes, étaient en mode haut de soie et pantalons sport.

Les mecs taquinent les filles rieuses à souhait et qui n'attendent que le signal des garçons pour aller se rafraîchir dans le café d'en face ou du coin.

Une fille de la filière éco-gestion, son sandwich à la main, semble joyeuse et tout sourire à la fin de son épreuve de gestion. Son camarade, lui, a jugé que l'épreuve était abordable ayant pourtant la moue au visage. «J'ai trouvé que les épreuves étaient faciles.

Je suis satisfaite globalement»,se soulage une autre lycéenne que nous avons rencontrée sur place. Une meute de jeunes garçons assis sur le rebord de la clôture du lycée clame à l'unisson : «On a préparé ensemble l'épreuve de gestion et ce test nous permet de mieux aborder l'échéance cruciale des examens principaux. Nous restons soudés pour réussir !».

Le temps presse...

Quelques minutes plus tard, ils empruntent tout le chemin du retour chez eux. Il faut rentrer vite car le lendemain mardi, et même le surlendemain, deux épreuves par jour les attendent.

Un menu coriace en vue quelle lque soit la filière poursuivie : littéraire, mathématiques, sciences expérimentales, technique, sciences, informatique ou économie et gestion. Un groupe de quatre adolescents monte chacun sur son scooter tandis qu'un d'entre eux retrouve son père qui est venu le chercher en voiture.

Rappelons que la session principale de baccalauréat s'étalera du 7 au 14 juin dont deux jours de repos. Les résultats seront annoncés le 23 juin 2017. Quant à la session de contrôle, elle aura lieu du 27 au 30 juin et les résultats seront proclamés le 08 juillet 2017.