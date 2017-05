Tunisie: Un milieu créatif et bosseur...

S'il y a un joueur qui s'est réveillé, c'est sans doute Dacosta, objet de critiques et auteur de bévues qui ont lésé ses équipiers. Le Brésilien est l'attaquant qui fait mal en pointe de l'attaque. Il travaille beaucoup pour ses amis, il se place là où les milieux aiment qu'il se trouve et marque à la moindre occasion. Contre l'EST, il sera dans un test édifiant.

L'ESS de Velud jettera toutes les armes dans la bataille. Un grand concentré de métier et de facilité technique, en premier lieu les milieux du terrain comme on a dit. Cela dit, la défense étoilée n'est pas au top de sa forme.

Le repli, les déplacements lourds, et les duels perdus sur les côtés rendent la mission difficile contre cette EST qui a marqué contre tous ses adversaires.

Techniquement, les joueurs de l'ESS forment le groupe le mieux fourni du championnat. Il faut le prouver, ce jeudi, contre un groupe de joueurs sang et or de bonne qualité.