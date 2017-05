Tunisie: Loin des regards...

Certes, le technicien «sang et or» a cherché à cacher son jeu. Demain, un peu avant 16h00, on saura quel onze de départ il alignera. Une chose est sûre : la mission des Espérantistes ne sera pas de tout repos face au tenant du titre.

Une chose est sûre, Faouzi Benzarti, aussi conservateur soit-il, a plus d'un tour dans son sac. Lui qui dispose de l'effectif le plus riche et le plus garni du championnat.

Dans ce cas de figure, il laisserait sur le banc Saâd Bguir. Quand on sait que Sassi et Chaâlali ont tendance à apporter leur concours aux attaquants en phase offensive.

Et s'il reste discret, voire même muet sur ses choix, Benzarti entamerait le match avec une prudence mesurée, en alignant trois milieux défensifs, à savoir Coulibaly, Sassi et Chaâlali.

Aujourd'hui, les «Sang et Or» effectueront la dernière séance d'entraînement en prévision de l'explication de demain, toujours à huis clos, sur place à Gammarth loin des regards indiscrets.

Après, Benzarti et ses joueurs se sont retrouvés entre eux pour une séance d'entraînement qui s'est déroulée à huis clos. Au fait, les photographes et les cameramen n'ont filmé que les échauffements d'usage.

La bande à Faouzi Benzarti a effectué, hier après-midi au stade annexe de Radès, sa dernière séance d'entraînement ouverte au public. Vers 15h15, les journalistes étaient conviés à un point de presse avec l'entraîneur et deux joueurs. Les photographes et les cameramen ont eu droit à un quart d'heure.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.