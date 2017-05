Tunisie: A vos marques !

Les élèves des classes terminales, quant à eux, viennent d'achever le Bac blanc et démarreront, à partir du 17 de ce mois et jusqu'au 30, les épreuves orales et pratiques. Faut-il le rappeler, ces épreuves sont comptabilisées dans le calcul de la moyenne du Bac.

C'est ainsi que les 19 et 20 mai les épreuves de la partie orale d'éducation musicale seront subies par 3.258 candidats. Du 19 au 30 mai, ce sera au tour de l'épreuve «réalisation de projet» au profit de 25.182 élèves. Les épreuves pratiques en technologie concerneront 17.081 candidats. Elles se dérouleront les 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 mai.

Les épreuves pratiques en technologie de l'information et de la communication (TIC) ainsi que les logarithmes et la programmation informatique auront lieu du 22 au 27 mai et toucheront tous les candidats au bac (130.280).

Les 22, 24, 25 et 26 seront consacrés aux épreuves pratiques et orales des matières de spécialité sportive de la section «sport». Les candidats concernés sont au nombre de 1.174.