interview

Réconciliation nationale, situation économique, immobilisme des organisations de la société civile, arrestation de l'opérateur économique Inoussa Kanazoé..., le coordonnateur du collectif pour un Peuple Uni, Abdallah Bafa Ben Azise Ouattara, dans l'interview qu'il nous a accordé lundi dernier, aborde divers sujets de la vie nationale et regrette la déchirure sociale qui plombe selon lui les actions de développement.

En dehors d'être un activiste de la société civile, que faites vous dans la vie ?

J'étais administrateur dans une structure, mais depuis que j'ai mis les pieds dans la société civile, le temps me manque beaucoup pour remplir mes obligations vis-à-vis de mon employeur. J'ai donc décidé de m'installer à mon propre compte comme consultant en environnement. Ce n'est pas toujours aisé, mais j'ai compris que l'entrepreneuriat des jeunes est un passage obligé vers leur épanouissement.

Présentez-nous la structure dont vous êtes le coordonnateur général ?

Le collectif pour un peuple uni est né au lendemain de l'insurrection populaire à laquelle nous avons activement participé même si ce ne fut pas sous notre forme actuelle. Pour nous, il a un défi majeur qui est de répondre aux aspirations du peuple exprimées pendant les événements douloureux que nous avons connus. Pour ne pas travailler dans l'illégalité, nous avons demandé et obtenu notre récépissé en avril 2016. Sur le chemin de la reconnaissance officielle, nous avons connu beaucoup d'embûches, mais nous y sommes parvenus.

Ça veut dire que vous avez longtemps travaillé dans l'illégalité avant l'obtention de ce précieux sésame !

Ce constat ne s'applique pas seulement à nous, car beaucoup d'OSC ont ainsi fonctionné. Il y avait tellement d'urgences qu'elles ne pouvaient pas attendre l'administration, surtout qu'en la matière les règles ne sont pas aussi rigides.

Quel bilan dressez-vous de vos actions qui, selon vous, datent de la période préinsurrection?

Le samedi 8 mai dernier, nous étions en assemblée générale pour renouveler nos structures et jeter un regard rétrospectif avant d'enclencher une nouvelle dynamique. Nous avons toujours interpelé les acteurs de la vie nationale afin de les amener à anticiper les problèmes à venir ; malheureusement, nous avons l'impression que nous prêchons dans le désert, car nos recommandations ne sont pas prises en compte et les problèmes sont en train de s'amonceler. Nous sommes un organe de veille et, à ce titre, nous ne manquons pas la moindre occasion d'attirer l'attention aussi bien du pouvoir que de l'opposition sur les préoccupations des Burkinabè.

Beaucoup d'OSC se résument à une personne ou une poignée d'individus qui n'ont aucune assise nationale, mais passent leur temps à parler au nom du peuple tout en ayant des intérêts purement partisans. Votre structure se distingue- t-elle de celles-là ?

Nous sommes très loin de ce genre de structures. La preuve, lors de notre AG récente, tenue le 7 mai dernier, le CBC était plein à craquer de militants et de sympathisants. Pour ceux qui en doutent encore, le Collectif, dans les jours à venir en donnera la preuve. La pertinence de nos idées suscite une adhésion de plus en plus importante des populations que ce soit ici à Ouaga, à Bobo ou ailleurs ; malheureusement, actuellement nous avons l'impression d'être les seuls aujourd'hui sur le terrain aux côtés des populations qui, jusque-là, attendent de récolter les dividendes de l'insurrection.

D'aucuns constatent que nombre d' OSC qui étaient très actives sont en hibernation alors qu'elles devraient continuer leur rôle de veille, qu'en pensez-vous ?

Le rythme de nos activités en ce qui concerne le CPPU n'a pas baissé, car, pour nous, il ne s'agit pas de faire des sorties sporadiques et laisser le peuple à son sort. Cette situation de léthargie s'explique par le fait que beaucoup d'OSC ont été embrigadées. Si on prend l'argent de quelqu'un, on lui est redevable: soit on dit ce qu'il veut entendre soit on se tait. C'est ce qui arrive à bien d'OSC. Le pouvoir actuel a fait ce qu'il peut pour garder nombre d'entre eux sous sa coupe. Ce n'est pas étonnant parce que ce sont les autorités actuelles qui les ont mises en place.

Vous insinuez par là que des OSC sont "achetées" par le pouvoir, n'est-ce pas des accusations gratuites ?

Il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Ce que je dis n'est que vérité de Lapalisse ; nous sommes ensemble, on sait ce qui se passe et il suffit d'observer pour comprendre. L'indépendance de certains responsables d' OSC n'est qu'un leurre ; beaucoup ont les pieds et les mains liés et le seul perdant, c'est le peuple dont ils se réclament tant ; une cruelle comédie. Sinon comment comprendre que, dans la situation actuelle du Burkina, on ne puisse pas se donner la main et faire bouger les lignes ?

Peut-on savoir qui a donc acheté le collectif que vous dirigé ou tout le monde est pourri sauf vous?

Que Dieu nous en garde. Nous n'avons été payés par personne, d'où notre indépendance. La preuve, notre combat pour le changement véritable dans le quotidien des Burkinabè n'a pas changé. Cela dit, nous ne voulons nous justifier auprès de personne. Les gens de bonne foi constateront que nous continuons à dire haut et fort notre vision des choses. Si le peuple a accordé sa confiance aux autorités actuelles, c'est qu'il s'attend à ce que sa vie s'améliore pour qu'ensemble nous construisions l'avenir. Apparemment, elles ont l'esprit ailleurs alors que le peuple souffre.

Quelle lecture le CPPU fait-il de la situation nationale ?

Hélas ! Elle va de mal en pis et le bout du tunnel n'est pas pour demain, car on se trompe de priorité. On mène des actions d'éclat en laissant en l'état la situation, la sécurité, l'économie et la cohésion sociale devraient être les priorités pour redonner un souffle au pays. On est profondément divisé après le départ du président Compaoré et cela est un frein au développement. La déchirure de la société a gagné les partis politiques y compris le parti au pouvoir où les premiers responsables se combattent au lieu de réaliser leur programme. De par leurs faits et gestes, les dirigeants actuels vendangent le peu de crédit qu'ils ont. Le président du Faso a l'obligation de redresser les choses afin de réussir son mandat au bonheur de tous.

A en juger par la dénomination de votre structure, vous êtes aussi un chantre de la réconciliation nationale comme la CODER qui regroupe, grosso modo, les partis de l'ancienne majorité ; avez-vous une convergence de vues totale sur la question ?

Le problème de réconciliation date d'avant même l'insurrection. Le président d'alors avait tenté, dans le cadre de la journée nationale de pardon, d'atteindre ce noble objectif, mais il n'a pas trouvé la bonne formule. Aujourd'hui le sujet occupe encore l'actualité, mais il faut bien qu'on sache avec qui se réconcilier.

Cette une question vitale si bien qu'elle ne peut être laissée entre les mains des politiciens ; il faut donc l'implication de la société dans toutes ses composantes. Il faut aussi que nous acceptions tous de nous remettre en cause y compris le pouvoir actuel qui est aussi coupable de ce qui est arrivé à notre pays. Si la démarche n'est pas collective et consensuelle on ne pourra pas repartir sur de nouvelles bases.

C'est pourquoi, nous pensons que l'erreur de la CODER, c'est de vouloir y aller seule et à pas forcé . C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde parle de la justice comme préalable, mais il faut aussi éviter une justice expéditive et à double vitesse qui ne fait que déplacer les problèmes avec des effets boomerang certains.

Tout est fait pour dresser les Burkinabè les uns contre les autres et depuis un certain temps un autre plan est en cours d'exécution, à savoir la traque des hommes d'affaires alors même que le tissu économique peine à se reconstituer.

Qu'entendez-vous par « traque des opérateurs économiques » ?

Vous savez en tant qu'observateur averti que la situation économique est catastrophique, et cela est dû en partie aux crises que nous avons connues. Mais au lieu de donner un coup d'accélérateur, on pose des actes qui nuisent aux opérateurs économiques. Beaucoup sont allés ailleurs et ceux qui sont restés au pays sont persécutés. Aujourd'hui, le P-DG de Kanis International, Inoussa Kanazoé, et tous ses collaborateurs ont été jetés en prison sous des prétextes qui ne convainquent personne. Certes, c'est un justiciable comme tout le monde, mais si on évalue son poids actuel, il représente 30% des investissements dans notre pays avec 12 000 emplois directs et plus de 20 000 emplois indirects. Une telle personne peut- elle fuir le pays comme on veut nous le faire croire? Je pense humblement qu'on pouvait le laisser en liberté en attendant que la justice suive son cours d'autant plus qu'il s'agit, semble-t-il, d'une fraude fiscale et non d'une affaire criminelle. Là où ça intrigue, c'est que la presse a évoqué abondamment des dossiers de fraudes fiscales organisées par des sociétés étrangères installées au Burkina. Celles-ci rapatrient leurs fonds dans leurs pays et laissent le nôtre dans la galère. Là personne ne s'en émeut, mais lorsqu'il s'agit d'un Burkinabè qui a perdu, au moment de l'insurrection, autour de 6 milliards de francs CFA, la justice se réveille subitement.

Mais il faut bien que ça commence quelque part !

Oui, mais la façon dont ça a commencé nous fait penser à un acharnement ou à un règlement de comptes politiques.

Observez le silence des élus consulaires et surtout du tout nouveau président de la Chambre de commerce. Leurs préoccupations sont ailleurs. Cette action est loin d'être une une volonté d'assainir le secteur économique au profit de tout le pays. je vous faits une confidence : une personnalité politique a promis de le faire fuir du pays, peut-être que nous assistons au début de la mise en œuvre de son plan qui n'a rien à voir avec les intérêts des Burkinabè. Tout opérateur qui n'est pas sous sa coupe récolte les pots cassés, pourtant on nous parle sans cesse de changement.

Nous en parlons parce que la situation économique nous tient beaucoup à cœur. C'est pourquoi ce mercredi nous animerons une conférence publique sur le sujet, et le samedi nos militants et sympathisants organisent une marche pacifique qui partira de la place de la Nation au ministère de la Justice pour remettre un appel à la diligence, à l'équité et à l'impartialité.

Avant d'applaudir une situation, il faut creuser pour en comprendre les tenant et les aboutissants. On parle de ciment avarié alors qu'à ce jour aucun consommateur ni même la Ligue des consommateurs ne s'en est plainte.

Le doute est permis par rapport aux arguments avancés par la procureure. Une liberté provisoire vient de lui être de nouveau refusée, ne trouvez-vous pas qu'il y a anguille sous roche ? Ce qui est certain, c'est que cette situation n'améliore pas le climat des affaires.

De quelle personnalité politique parlez- vous au juste ?

Suivez mon regard !

Nous ne le suivons pas.

Alors observez !

Parlant de justice, depuis près d'un mois on assiste au procès du gouvernement de Luc Adolphe Tiao qui vient d'être suspendu suite aux exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par la défense. On attend maintenant la décision des sages du Conseil constitutionnel avant le retour au prétoire. Comment appréciez-vous l'évolution du dossier ?

Ce qu'on a fait jusque-là expose les failles de notre système judiciaire et cela est regrettable pour l'image de notre pays. Après les sacrifices énormes consentis par le peuple à travers les événements douloureux, nous devons nous imposer une meilleure conduite.

Cette Cour devrait être composée de hauts magistrats uniquement alors qu'elle est présidée par Mathieu B. Ouédraogo qui est du parti au pouvoir et secondé par le 1er vice-président de l'Assemblée nationale en la personne de Me Sankara, lui aussi de la majorité.

Dans ces conditions, il faut s'attendre à ce que le verdict soit ce que le pouvoir veut qu'il soit ; mais que récoltera le peuple? Etre juge et partie, ça pose problème et c'est ce qui fait penser à une vengeance ou à une justice des vainqueurs. Là où nous sommes arrivés, nous devons nous départir des intérêts inavoués et jeter les bases d'une Nation qui se respecte.