Sénégal: Le commerce électronique, "une réalité incontournable"

L'initiative "Les mardis du numérique" est de "susciter de nouvelles vocations et un nouvel intérêt sur la chose numérique, pour des acteurs qui ne se sentaient jusque-là pas concernés" par le commerce électronique et d'autres aspects de l'économie numérique, selon Ibrahima Nour Eddine Diagne.

Pour augmenter les performances des entreprises sénégalaises dans les transactions électroniques, il faut avoir des technologies aux coûts "abordables", des "systèmes de paiement électronique fiables, des réseaux de prestation et de distribution acceptables, un cadre juridique capable de garantir la sécurité et la confiance, etc."

"Au Sénégal, il faut reconnaitre que dans ce secteur, les possibilités et les opportunités sont nombreuses", a souligné Alioune Sarr, relevant que des efforts doivent être fournis pour améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, pour mieux exploiter le "potentiel numérique" existant dans le pays.

Le commerce électronique est en train de "façonner profondément le commerce mondial, notre manière d'offrir et de recevoir des biens et des services", a souligné M. Sarr en intervenant au lancement des conférences "Les mardis du numérique".

Dakar — Le ministre sénégalais du Commerce, Alioune Sarr, a estimé, mardi, à Dakar, que le commerce électronique était devenu "une réalité incontournable" et "un immense potentiel" pour les petites et moyennes entreprises (PME) des pays en développement.

