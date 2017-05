Sénégal: Le festival "Kaay Fecc" rend hommage à Germaine Acogny

Dakar abrite de mardi à jeudi un atelier tripartite et des partenaires au développement en Afrique de… Plus »

Des compagnies de la Lituanie, d'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Sénégal se produiront sur les scènes du centre culturel Blaise Senghor et de l'Institut français de Dakar.

Le thème de cette édition 2017 du festival est "Résilience", une manière, dit Mme Gacirah Diagne, "d'accepter les difficultés et de les dépasser". "On n'est pas dans la revendication, mais la résilience", explique t-elle.

Et pour Joe Ouakam, a t-elle ajouté, "depuis qu'on le connait, on a été comme des frères, il admire Helmut mon mari, c'est un grand artiste, il est écrivain, peintre, danseur... ".

Germaine Acogny et son mari Helmut Vogt ont fondé l'Ecole des sables de Toubab Dialaw, localité située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Dakar et où converge tous les danseurs de l'Afrique et du monde, a t-elle rappelé.

