Algérie: La LFP retombe dans les mauvais travers

Pour cette fin de saison, autant dire que le meilleur moyen de ne pas se perdre pour les dirigeants, les footballeurs et les techniciens, il faut carrément recourir à une boussole, et pourquoi pas un sextant, car ce qui ressort de cette grande confusion est qu'à hauteur des instances concernées les responsables naviguent à vue

La finale de Coupe d'Algérie devait se jouer le 1er mai et la dernière journée du championnat le 6 juin. Vu comme ça et surtout que toute cette (re)programmation était la solution d'une alchimie tellement triturée tout le monde aurait pensé alors que «vivement tout cela se concrétise» car tout cela commençait à bien faire.

Sauf que patatras ! la Ligue de football ne pouvait pas ne pas en rajouter une couche et finalement la finale de Coupe d'Algérie se jouera quand les décideurs le... décideront et en attendant ils ont justement décidé que les demi-finales auront lieu donc les mardi 20 et samedi 24 juin.

Et dans un autre ordre d'idées, le championnat ne prendra fin finalement que le 14 juin, autrement dit avec un léger différé d'une semaine par rapport au programme initialement arrêté.

Du coup après la trêve de près de deux mois et ses conséquences sur les trésoreries des clubs et par extension les difficultés face auxquelles se sont trouvés des dirigeants mis au défi de trouver les financements nécessaires pour se sortir d'une situation exceptionnelle et d'un autre côté des coachs et des footballeurs qui ne pouvaient qu'appréhender au petit bonheur la chance la reprise dans la mesure où ils s'en trouvent à qui cette période, parce qu'ils étaient dans une mauvaise passe sur le plan des résultats, a été favorable et d'autres bien au contraire, autrement dit ceux pour qui tout allait bien lesquels hélas ont vu leur dynamique stoppée net.

Par ailleurs, en plus d'une saison qui va se terminer plutôt tard puisque la finale de la Coupe d'Algérie, et c'est bien parti, ne devrait avoir pour date propice d'être programmée que le 5 juillet et pour cause, il ne restera pas grand-chose à tous les acteurs de la planète football de s'organiser pour la reprise sachant que le marché des transferts va battre son plein.

Une activité pleine qui n'épargnera personne, ni joueurs désireux de changer d'air, d'entraîneurs de se replacer et de dirigeants à négocier avec les agents de joueurs pour avoir la garantie de disposer des éléments choisis.

Cet embrouillamini ne peut, une fois le calme revenu, que déboucher sur des stages de préparation conclus à la hâte, tous les clubs vers la même direction, Tunisie pour les modestes associations, Espagne et Europe de l'Est pour les plus fortunés. Ce qui en somme viendra confirmer ce que dit tout nouveau coach remplaçant un autre à l'issue de la deuxième semaine du démarrage de la compétition.

«J'ai trouvé une équipe moralement au bout du rouleau, sans grande préparation physique» et pour couronner le tout, «un recrutement peu judicieux».

En conclusion, il est quand même regrettable que la Ligue de football professionnel qui était parvenue à gagner en professionnalisme sur le plan de la gestion de la compétition en arrive à retomber dans des travers supposés définitivement éradiqués.