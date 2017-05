Algérie: Des mesures très appréciées mais encore insuffisantes

A l'approche du mois de Ramadhan, les brigades mixtes de la direction du commerce de la wilaya d'Annaba sont à pied d'œuvre sur le terrain pour opérer des contrôles au niveau des marchés et des commerces établis. Une nette progression des infractions à la réglementation régissant ce secteur que l'informel a pratiquement terrassé, a été enregistrée.

En effet au terme de 37 000 interventions des brigades de contrôles dans la ville chef-lieu et dans les communes, les deux sous directions, pratique commerciale, concurrence et répression des fraudes ont enregistré des centaines d'infractions qui ont donné lieu à la fermeture administrative de 583 locaux commerciaux, la rédaction de 2 232 PV et des saisies de l'ordre de 3 milliard de centimes.

Ces infractions ont trait au non-respect des normes et conditions d'hygiène des marchandises exposées, défaut d'étiquetage, de publicité des prix, vente de marchandises périmées, produits non conformes suite aux analyses effectuées sur des échantillons prélevés et défaut de facturation. Pour cette dernière infraction, le préjudice au trésor public est estimé à 240 millions de dinars.

Certes ces contrôles sont efficaces et ont dissuadé certains commerçants véreux de mettre sur le marché des produits impropres à la consommation ou non conformes mais ceci ne règle pas pour autant le problème car d'une part, les brigades sont repérées dès leur apparition dans les marchés et au niveau des commerces.

L'information est transmise rapidement et presque tous les commerces baissent rideau jusqu'à ce que «la tempête» passe. Cela permet à ces commerçants d'échapper à ces contrôles et ainsi continuer à fourguer leurs marchandises aux consommateurs.

D'autre part, ces contrôles ne sont pas continus du fait du nombre réduit des brigades envoyées sur le terrain pour effectuer des contrôles au niveau de tous les marchés et des dizaines de milliers de commerces avec des échantillons à prélever sur des produits qu'il faudra envoyer au laboratoire pour analyses.

Ces brigades, à elles seules, ne peuvent venir à bout de toutes les situations de fraude et il faudrait que le citoyen consommateur s'implique dans cet effort des agents de l'Etat pour dénoncer toute pratique frauduleuse. Or, dans la réalité, les citoyens restent indifférents et passifs et deviennent parfois même complices en achetant ces produits.

Ainsi le prix du sachet de lait pourtant subventionné atteint les 30 DA avec une vente concomitante d'autres produits que l'on est forcé de prendre.

«Je ne vais pas porter plainte contre un commerçant pour m'avoir vendu tel produit périmé ou un autre à un prix majoré de 50% car cela prendrait des semaines avant d'aboutir et je devrais faire un va et vient plusieurs fois entre la direction du commerce et parfois le tribunal pour voir enfin le commerçant indélicat sanctionné. C'est une perte de temps pour moi», nous dit un maçon rencontré à l'entrée du marché couvert de la ville.

L'association des consommateurs qui n'existe que sur du papier brille par son absence et n'a jamais entrepris une action pour sensibiliser le consommateur ou de le convaincre de l'utilité de telle ou telle action ou de tel ou tel comportement à adopter face à ces commerçants. Elle fait de la figuration occasionnelle sans plus.

«Ce que tout le monde apprécie ici à Annaba, c'est la baisse des prix de la pomme de terre ces derniers temps et ce grâce à l'intervention de la direction du commerce et de la direction des services agricoles qui ont inondé le marché avec ce produit si bien que le prix de la pomme de terre est passé en quelques jours de 110 DA à 50 DA et nous en sommes vraiment heureux car comme vous le savez la pomme de terre est le plat des familles nombreuses aux revenus modestes. Pourvu que ces prix soient maintenus pour le Ramadhan», nous a confié une ménagère.

Dans tous ces contrôles qui sont beaucoup appréciés par les consommateurs, il reste le problème de l'informel qui a tout envahi et qui est en passe de remplacer celui légal et inscrit au registre de commerce. Celui-ci échappe à toute forme de contrôle et cela perdure.

Une situation qui réduit à néant tous les efforts consentis par les institutions de l'Etat qui, il faut le signaler, font leur travail malgré les moyens réduits dont ils disposent travaillant de nuit comme de jour et pendant les jours fériés.