Algérie: Les Objectifs du développement durable en tamazight

A l'occasion du lancement des Objectifs du développement durable (ODD) en langue amazighe, une cérémonie officielle a été organisée, hier, au siège du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), en présence du secrétaire générale du HCA, Hachemi Assad, des coordinateurs résidant du Système des Nations unies (SNU) Algérie et du représentant du ministère des Affaires étrangères Boumedienne Mahi.

Le secrétaire générale du HCA, Hachemi Assad a déclaré dans son allocution d'ouverture que «le lacement en tamazigh des ODD qui concerne la quasi-totalité des pays du monde, confère à notre langue une nouvelle dimension : l'universalité. Elle l'impulserait, nous l'espérons, vers les concerts des grandes civilisations fondés sur l'écrit».

Il poursuit en soulignant que «je suis heureux de partager avec vous cet événement majeur pour annoncer officiellement la mise en œuvre du programme des objectifs de développement durable en langue amazighe de même que la présentation de la version amazigh des deux textes concernant les droits de l'Homme et l'enfants».

Le SG du HCA a également souligné l'importance de marquer ce moment dans le contexte de l'officialisation constitutionnelle de tamazight en Algérie depuis mars 2016 et à la veille du 22e anniversaire de la création du HCA.

Il a poursuivi en estimant qu'«à cet égard, les récentes avancées politiques et constitutionnelles sont indéniablement des acquis majeurs, attendus et salués par l'essentiel des composantes de la nation», précisant que «l'officialisation de tamazight instaure de nouvelles conditions favorables à sa prise en charge et à son développement dans toutes les sphères de la société et ce dans la nécessaire concertation et collaboration entre toutes les institutions et les acteurs concernés».

Hachemi Assad a ajouté que le parachèvement en cours du cadre juridique d'application des dispositions de la Constitution permettra la dotation de tamazight des conditions appropriées à sa promotion au plan culturel et l'instauration au plan linguistique, des approches et outils scientifiques et académiques requis.

Pour sa part, Eric Overvest, coordonnateur résident du Système des Nations unie (SNU) en Algérie, a déclaré dans son discours que «la traduction des ODD en tamazight est une initiative qui s'inscrit entièrement dans l'esprit des ODD et notamment d'inclusion et d'universalité».

Il explique qu'«une démarche a été entreprise par le SNU Algérie, auprès du commissariat à l'amazighité pour la traduction des ODD en langue amazighe, et ce en appui à la volonté politique affichée au plus haut niveau de l'Etat algérien pour la promotion de tamazight à travers notamment, sa constitutionnalisation et sa promotion au statut de langue nationale et officielle grâce à l'amendement de la Constitution en 2016.»

Ainsi «la traduction des ODD en tamazigh est une opportunité pour une visibilité à l'échelle mondiale des avancées réalisées en Algérie dans la promotion de la langue tamazigh ; dans le même sillage s'inscrit la traduction de la déclaration des droits de l'Homme et la convention de l'enfant».

Le représentant de la SNU a également déclaré dans son discours, «je saisis cette occasion pour réaffirmer la disponibilité du SNU à accompagner le gouvernement algérien dans ses efforts de promotion de la langue tamazigh et également à poursuivre la coopération bilatérale avec le haut commissariat à l'amazighité à travers la traduction des textes fondamentaux de l'ONU comme la charte des Nations unies».

Eric Overvest a également rappelé dans son discours que ces dix sept objectifs de développement sont «un engagement fort proposé par tous les Etats membres vers un développement économique, sociale environnemental plus durable et inclusif. Ces objectifs de développement sont ambitieux, universels et visent à ne laisser personne pour compte».

Il soulignera les efforts de l'Algérie dans ce domaine en affirmant que l'«Algérie n'a cessé de démontrer son engagement à réaliser les objectifs mondiaux de développement. Elle s'est distinguée à ce titre par l'atteinte de quasi-totalité des ODD avant l'échéance de 2015.

Et a ainsi accompli d'important progrès en matière de développement social, économique et humain.». En conséquence dés l'adoption de l'agenda 2030 pour le développement durable et les ODD par les Etats membres, l'Algérie a contribué à faire connaître ces objectifs à travers des journées de sensibilisation, de réflexion avec les différents partenaires nationaux et internationaux.

Cette cérémonie a aussi été marquée par une lecture croisée des textes traduits.

A la fin de la cérémonie, le SG du HCA a annoncé qu'en partenariat avec l'Agence presse service (APS) les différents textes des ODD, la déclaration des droits de l'Homme et la convention de l'enfant seront disponibles sur les outils multimédias tel que le CD et sur les sites officiels de l'APS et du HCA, afin de permettre une large diffusion de ces textes et de les mettre à la disposition des académiciens.

Hachemi Assad a également annoncé que dans le cadre de la promotion de la langue amazigh, l'organisation les 20 et 21 mai prochains, l'organisation de la première session de formation destinée au personnel du corps des greffiers à l'Ecole nationale des greffes de Dar El Beïda.

Il est également prévu le 23 mai prochain une rencontre de concertation avec l'autorité de régulation de l'audio-visuel (Arav) avec pour objectif de consolider la place de tamazigh dans le système de communication.