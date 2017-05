Algérie: Les autorités publiques veulent garantir la disponibilité des produits alimentaires

En prévision du mois de Ramadhan, le ministère du Commerce a pris ses dispositions pour assurer aux citoyens tous les produits nécessaires et de large consommation durant ce mois de jeûne. Dans ce but, la commission interministérielle chargée de délivrance de licences d'importation, a attribué 19 licences pour l'importation de 20 000 tonnes de viandes rouges fraîches.

«La commission a attribué à 19 importateurs, des licences d'importation de viandes fraîches pour une quantité de 20 000 tonnes dans une première étape», a précisé le ministère, soulignant que 50% de ces quantités seront importées de l'Espagne, tandis que le reste proviendra de France, Italie, Brésil et de la Nouvelle-Zélande.

Pour permettre aux citoyens d'acheter des produits de large consommation à de bas prix, l'Etat algérien veille à ouvrir des marchés de proximité durant le mois de Ramadhan chaque année. A Alger, ces marchés attirent depuis leur ouverture et jusqu'au dernier jour du mois de carême des centaines de citoyens quotidiennement.

Selon une récente déclaration du wali d'Alger Abdelkader Zoukh, des marchés solidaires seront disposés dans les différentes communes de la capitale durant le mois de Ramadhan.

«Les services de la wilaya ouvriront les marchés solidaires à travers 57 communes de la capitale pour permettre aux citoyens de s'approvisionner en produits d'alimentation générale, en fruits et légumes à des prix raisonnables», avait précisé M. Zoukh.

Chose affirmée par les services concernés, toutes sortes de denrées alimentaires sont proposées au niveau des marchés. «Ces marchés de la Rahma assureront la disponibilité de toutes sortes de denrées alimentaires de large consommation à des prix abordables et ce afin de lutter contre les spéculateurs qui sont à l'origine de la flambée des prix», selon le wali.

A noter, des équipes de contrôle de la qualité des produits seront mobilisées à travers les marchés pour veiller à la santé des citoyens pendant tout le Ramadhan.

Selon le bureau d'Alger de l'Union Générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), le marché Rahma d'El Harrach ouvrira ses portes quinze jours avant le mois sacré du Ramadhan pour contrecarrer les spéculateurs et permettre aux citoyens d'acheter les produits alimentaires, fruits et légumes à des prix raisonnables.

Le marché Rahma présente des produits de large consommation proposés par des importateurs, des producteurs et des commerçants de gros qui mettront en vente leurs produits à des prix raisonnables.

Les pouvoirs publics affirment que des dispositions particulières ont été prises pour lutter contre la spéculation et mettre sur le marché les quantités nécessaires pour maintenir le niveau des prix à la hauteur du budget des ménages. Toutefois, ils ne cessent d'appeler les citoyens à s'abstenir de gaspiller les produits alimentaires pendant le Ramadhan.

De leur côté, ces derniers estiment que malgré ces mesures prises, le citoyen algérien arrive difficilement à clôturer le mois du Ramadan. «Les autorités publiques installent chaque année des marchés solidaire durant le Ramadhan pour approvisionner les citoyens des produits de large consommation. L'initiative est bonne mais sincèrement, je ne trouve pas l'utilité.

Les commerçants participant à cet espace de ventre proposent leur marchandise à des prix relativement bas par rapport à ceux proposés au niveau des autres marchés durant les premières semaines du mois, après les prix regagnent le même prix des autres marchés, ce qui n'est pas intéressant à mon avis», a affirmé un citoyen.

Pour d'autres citoyens, la mise en place de tels marchés leurs permet de profiter durant tous le mois de jeûne des achats à de bas prix. «Au niveau de ces derniers, on est en contact direct avec l'agriculteur ou le producteur.

Cela nous permet de connaître plus les caractéristiques des produits et de choisir le meilleur. On a une multitude de choix et les prix sont très raisonnables ce qui arrange les différentes tranches de la société», nous a confié Samia, la quarantaine.

En ce qui concerne les familles nécessiteuses, une aide pécuniaire de 5 000 dinars sera également octroyée à chaque famille dans la wilaya d'Alger, ont affirmé les services de la wilaya.

Cette aide s'ajoutera à l'action des associations ou des particuliers, durant le Ramadhan, chaque année, qui ouvrent des restaurants Rahma pour offrir aux sans-abris, SDF et nécessiteux des repas chauds à l'heure d'El Iftar.