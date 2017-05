Algérie: La préservation des cités est aussi la responsabilité des citoyens

Ces dernières années, plusieurs nouvelles cités d'habitation ont été réalisées dans le cadre de différentes formules (AADL, LSP, LPP). S'ajoute à ces programmes, les opérations de relogement dans le cadre du social lancées en 2014 et qui ont permis l'éradication des habitations précaires notamment à Alger.

Ces dernières années, plusieurs nouvelles cités d'habitation ont été réalisées dans le cadre de différentes formules (AADL, LSP, LPP). S'ajoute à ces programmes, les opérations de relogement dans le cadre du social lancées en 2014 et qui ont permis l'éradication des habitations précaires notamment à Alger.

Afin d'améliorer le cadre de vie des citoyens, les autorités publiques ont multiplié les efforts pour assurer toutes les commodités nécessaires aux habitants. A cet effet, elles ont assuré les moyens de transports, construit des établissements scolaires et de santé.

Dans cet objectif, l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a doté ses logements de toutes les commodités en matière d'enseignement supérieur, d'éducation, de santé et de loisirs.

Citant entre autres celle qui est réalisée au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, là où il existe des banques, des bureaux de postes, et d'autres institutions importantes tels que la Protection civile, la société de distribution d'électricité et de gaz d'Alger (SDA)...

Des salons de thé, des épiceries, des boulangeries et des pharmacies et plein d'autres infrastructures ont été mises en place au profit des habitants et ce, dans le but d'améliorer leur niveau de vie. De plus, ces logements sont dotés de fibres optiques afin de bénéficier des prestations de téléphonie et d'Internet haut débit, et l'installation de paraboles collectives en haut des immeubles.

Pour éviter toute mauvaise utilisation des ascenseurs, ces derniers ont été dotés d'un système d'entrée numérique pour permettre l'accès aux résidents à l'aide d'une carte magnétique. La WIFI est aussi disponible dans les endroits publics.

Pour ce qui est de l'éclairage public, des photovoltaïques ont été installés confirmant ainsi l'orientation de Sidi Abdallah en tant que ville verte répondant aux normes internationales en matière d'écologie.

Afin de garder les cités propres, les réalisateurs du projet de la nouvelle ville affirme qu'un plan de collecte de déchets a été mis au point et qui sera confié à l'entreprise «Extra net».

Celle-ci utilisera pour la première fois, la technique de l'enfouissement des déchets et le tri. S'agissant des ruelles et des trottoirs, ils ont été baptisés conformément aux décisions de la commission interministérielle instituée début août dernier.

Auparavant les cités d'habitation étaient plus simples, elles représentaient des dortoirs pour la plupart des habitants vu l'inexistence de moyens de transport, écoles et commerces. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car les services publics misent sur la construction de cités qui disposent de toutes les commodités.

Elles insistent également sur l'aménagement d'espaces verts, crèches, jardins et même des espaces de jeu et de loisirs. Dotées de locaux commerciaux distribués en fonction des besoins quotidiens des résidents, ces derniers offriront aussi des postes d'emploi à des centaines de jeunes.

Certes, les insuffisances persistent toujours mais personne ne peut nier les efforts de l'Etat qui ont été déployés pour permettre aux citoyens d'obtenir des logements décents. De leur côté, les habitants de ces nouveaux quartiers ont pour mission de protéger les lieux et de les garder propres pour l'intérêt public.

Malheureusement, certains citoyens, pour des raisons dues généralement au manque de civisme et d'éducation ne s'inscrivent pas dans ce créneau. «Afin de préserver nos logements, on paye des charges mensuelles.

Il existe des services de maintenance et des bureaux qui prennent en charge toutes nos préoccupations mais cela n'est pas suffisant si les citoyens sont négligents.

A mon avis l'Etat a fait ce qu'il avait à faire. Les autorités locales n'ont pas pour missions de surveiller les citoyens, chacun doit préserver son immeuble», dira une citoyenne, la quarantaine.