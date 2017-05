Algérie: Des résultats bien en dessous des moyens déployés

Une formule viable doit être trouvée pour s'occuper des parties communes et des structures annexes. Car, le laisser-aller actuel a quasiment annihilé tous les efforts consentis par l'Etat pour améliorer la qualité du logement et lutter contre l'avancée des bidonvilles.

Chacun se débrouille comme il peut pour rafistoler le fil ou le tuyau qui alimente son foyer. La peinture s'écaille et tombe en lambeaux. La cage d'escalier, souvent sombre et sentant l'eau usée, est sale. L'ascenseur, quand il existe, est hors d'usage.

On trouve, un peu partout, des «débrouillards» qui ont profité plus d'une fois de l'aide directe de l'Etat et acquis, illégalement, d'autres biens subventionnés pour, ensuite, faire les «bailleurs» aux frais de la princesse.

Cette forte demande s'explique aussi par des raisons culturelles. L'Algérien considère l'immobilier comme une valeur sûre et abuse, très souvent, de la générosité de l'Etat pour agrandir son patrimoine et se lancer dans le créneau juteux de la sous-location.

