Algérie: La stabilité des prix ne s'est jamais réglée par décret

Pour les Algériens, il importerait presque peu que les prix sur le marché soient élevés mais c'est beaucoup plus leur instabilité qui dérange, une instabilité qui n'est jamais allée vers le bas et donc continuellement vers le haut.

Dans moins de trois semaines, le mois de Ramadhan devrait connaître malgré toutes les assurances des services du ministère du Commerce une flambée des prix qui va particulariser cette période et ce ne sont certainement pas les milliers de contrôleurs, que conjoncturellement, l'administration centrale annonce et compte «lancer» dans les travées des marchés «réglementés», qui feront pâlir d'effroi les commerçants et de fait contribuer à la modération des prix.

Au même titre d'ailleurs que ces «points de vente» que les syndicats créent ponctuellement pour venir au secours des populations mais qui ne sont que rarement à leur profit compte tenu des passe-droits mais aussi de la qualité mitigée des produits mis en vente, lesquels logiquement relèveraient carrément de l'interdiction de commercialisation s'il y avait un brin de respect des normes en ce sens.

Les services du ministère du Commerce donnent l'impression de «bouger» ces dernières semaines même si communiquer énormément sur l'importation de la banane et la normalisation des procédures relèvent presque du tragicomique sachant les difficultés du consommateur local à acheter autant la pomme de terre que le lait au moment où le prix de la tomate, haricots verts sont pratiquement inatteignables.

Toutefois, comme dirait l'autre, il faut faire avec sachant également comme le soulignerait un politique qui se voudrait moral et moralisateur, celui-ci (consommateur) n'a pas quoiqu'il en soit un pays de rechange.

En fait, sur le plan des prix à la consommation et de la température du marché, la situation s'est stabilisée sauf qu'elle l'a été avec les prix tels que l'ont décidé ceux qui en sont les premiers acteurs, c'est-à-dire les commerçants, lesquels semblerait-il sont eux-mêmes tributaires des grossistes lesquels à leur tour seraient otages des barons de la filière.

En somme, un serpent qui se mord la queue et contre lequel il est peu probable, voire surréaliste de lutter par le recours à coups de mesures administratives et des déclarations médiatiques triomphalistes.

Citons l'exemple de certains produits et plus particulièrement la semoule qui, dans certaines régions, a été à l'origine d'un débrayage d'un bon nombre de commerçants au motif qu'ils ne pouvaient s'aligner sur le prix administré, décidé par les services du commerce.

Or, et c'est sans doute encore un peu plus la faute et autant la complicité des consommateurs, des commerçants ont trouvé l'astuce en l'écoulant carrément discrètement pour ne pas dire à travers une pratique quasi-clandestine.

Si les contrôleurs et désormais même des brigades mixtes n'arriveront pratiquement pas à mettre de l'ordre notamment en raison des horaires administratifs auxquels ils sont astreints que dire alors d'un numéro vert qui fonctionnera pratiquement sur la même longueur d'onde et dont la réactivité est tellement peu évidente comme cela est le cas pour bien des numéros spécifiques.

Bien entendu, il est clair que du côté du ministère du Commerce, la volonté est à chaque fois au rendez-vous mais cela suffirait-il quand il est de notoriété publique que le mouvement associatif dont le rôle devrait être essentiel brille par sa démission au moment où le consommateur est le premier à faire preuve de docilité devant tous les abus sans réagir tout en restant extrêmement critique à l'endroit des pouvoirs publics.

En fait, tout cela relève d'une culture et d'un sens des responsabilités que n'ont pratiquement pas tous les acteurs évoluant dans une sphère commune. Les prix continueront à augmenter, l'administration de multiplier ses menaces et le consommateur d'acheter et peu importe alors le... coût.