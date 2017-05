Algérie: Excès de solidarité et de partage, une attitude, une priorité... Pourquoi pas ?

«Donc aussi bien les mosquées, le Croissant-Rouge, les associations caritatives que des œuvres de bienfaisance ont affirmé leur disponibilité et surtout la mobilisation de tous les moyens dont ils disposent pour être au côté des personnes dans le besoin est encore plus éprouvé tout au long de ce mois sacré.

Mieux encore, toutes les actions qui seront engagées se feront loin de toute attitude ostentatoire qui toucherait à la dignité des personnes, voire des familles dans le besoin.

«La meilleure des aumônes est celle accomplie durant le mois de Ramadhan», ne voilà-t-il donc pas la meilleure des opportunités pour qu'également l'ensemble de nos compatriotes qui sont en mesure d'affronter une tranche de vie, hélas, caractérisée par tous les excès possibles et plus particulièrement la gourmandise et son expédient direct en l'occurrence le gaspillage de faire carrément dans un excès de... partage»

Le mois de Ramadhan est à nos portes et rarement l'expression n'aura été plus imagée que ce rendez-vous hautement spirituel qui représente également des moments de solidarité sans commune mesure dans les pays musulmans.

Le mois de Ramadhan est une étape exceptionnelle dans la vie de tous les jours de toute société musulmane en ce sens que rarement les principes fondamentaux l'imprégnant ne sont pas dévotement respectés et les devoirs et obligations attenant appliqués.

Justice sociale, fraternité, partage, et aussi ponctuelles qu'elles le seraient c'est également celui des luttes contre la pauvreté, la misère, l'exclusion et donc autant de certitudes que ce sont d'abord les institutions de l'Etat qui sont les premières à donner l'exemple.

Pour cette année et vraisemblablement plus que toutes celles passées, et pour cause la mauvaise conjoncture économique que traverse le pays, laquelle inévitablement pénalise la quasi majorité des Algériens mais plus particulièrement les couches sociales les plus vulnérables, l'Etat et ses institutions ont justement mis un point d'honneur à prendre à contre-pied cette réalité en consacrant d'avantage de moyens humains et financiers à la solidarité.

Donc aussi bien les mosquées, le Croissant-Rouge, les associations caritatives que des œuvres de bienfaisance ont affirmé leur disponibilité et surtout la mobilisation de tous les moyens dont ils disposent pour être au côté des personnes dans le besoin est encore plus éprouvé tout au long de ce mois sacré.

Mieux encore, toutes les actions qui seront engagées se feront loin de toute attitude ostentatoire qui toucherait à la dignité des personnes, voire des familles dans le besoin.

«La meilleure des aumônes est celle accomplie durant le mois de Ramadhan», ne voilà-t-il donc pas la meilleure des opportunités pour qu'également l'ensemble de nos compatriotes qui sont en mesure d'affronter une tranche de vie, hélas, caractérisée par tous les excès possibles et plus particulièrement la gourmandise et son expédient direct en l'occurrence le gaspillage de faire carrément dans un excès de... partage, gardant en mémoire de manière permanente que le mois de Ramadhan est avant tout une période réputée rappeler aux croyants et fidèles la nature même des difficultés vécues par tous ceux qui n'ont pas les moyens d'apaiser leur faim quotidienne.

Vraisemblablement et à en croire les nombreuses interventions faites à hauteur des stations de la Radio nationale, des millions de couverts seront mis à la disponibilité des personnes en difficulté, les sans domicile, voire les gens de passage.

Il en sera également de même pour cette autre aide sociale qu'est la fourniture de produits alimentaires essentiels dans ce qui est appelé «le couffin de Ramadhan». De son côté le mouvement associatif de l'ensemble des wilayas du pays s'est déclaré préparé à une des actions à même de permettre à toute personne, famille concernée par une aide sociale «d'aller» vers ce mois avec beaucoup d'assurance et de sérénité.

En fait, tout serait encore mieux si tous les excès inévitables imputables à ceux qui, plus ou moins, ont les moyens de jeûner à l'abri de toute difficultés soient moins violents que ceux auxquels la société est habituée, que tous les Algériens dénoncent mais qui pourtant sont tout autant les premiers à faire dans lesdits excès.