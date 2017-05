Algérie: Les actions de solidarité se multiplient durant le Ramadhan

Les Algériens, comme tous les musulmans à l'échelle mondiale, accueillent dans quelques jours le mois de Ramadhan qui rime, pour eux, avec le partage et la solidarité. A cet effet, les actions caritatives se multiplient en faveur des familles nécessiteuses et des citoyens qui sont dans le besoin.

Les Algériens, comme tous les musulmans à l'échelle mondiale, accueillent dans quelques jours le mois de Ramadhan qui rime, pour eux, avec le partage et la solidarité. A cet effet, les actions caritatives se multiplient en faveur des familles nécessiteuses et des citoyens qui sont dans le besoin.

A Alger particulièrement, depuis quelques jours, des superettes, de grandes surfaces et des magasins, à l'initiative personnelle ou à la demande de fondations et d'associations de la société civile, ont installé dans leurs locaux, des couffins et des paniers dédiés spécialement pour la collection des dons de denrées alimentaires.

En mettant ce genre de couffins à l'intérieur des alimentations générales... ces individus qui sont soucieux des personnes vivant dans la pauvreté ou dans des conditions difficiles encouragent les citoyens à aider avec les petits moyens.

«J'ai mis ce panier à l'intérieur de mon magasin à la demande d'une association qui collecte des dons pour les familles nécessiteuses. J'ai apprécié l'initiative car l'opération se fait discrètement et le citoyen n'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent pour aider les autres.

Mes clients ont bien accueilli l'idée, j'ai remarqué qu'ils s'orientent directement vers le panier. Ils lisent ce qui est écrit au dessus du couvercle du panier, ensuite ils font leurs dons directement sans même pas demander», dira un gérant de superette située à Hussein dey.

«Il existe des citoyens qui font leurs achats en double pour faire des aumônes», ajoutera-t-il.

Quant à eux, les citoyens encouragent ce genre d'initiatives et appellent à leur multiplication. «J'ai remarqué que toutes les superettes qui existent dans notre quartier ont soutenu cette initiative et j'ai beaucoup apprécié cela.

On connaît tous quelqu'un qui vit dans des conditions difficiles et qui ne demande pas aux gens de l'aider, alors en identifiant ces personnes là dans les différents quartiers tout en participant à leur aide, cela montre la solidarité du peuple algérien surtout durant le mois de carême», dira un citoyen rencontré à la rue Tripoli.

Les produits inscrits dans la liste des dons sont les produits de large consommation tels que les épices, la semoule, la farine, les pâtes, les pois chiches, conserve de tomate, harissa, les féculents, le sel, le sucre, le café et tous les autres produits alimentaire à l'exception de la viande, les légumes et les fruits, les produits laitiers et carnés, les œufs, le lait et les boissons.

«La note qui se trouve sur les couvercles des paniers prescrits les produits dédiés aux dons alimentaires pour orienter les achats des citoyens. Il s'agit des produits qui se conservent pour de longues durées», nous a relevé un autre vendeur de denrées alimentaires.

«Le mois de Ramadan est le mois du jeûne mais aussi le mois du partage et de la générosité, c'est pour cette raison qu'on veut aider les personnes à faibles revenus.

Dans les différents quartiers d'Alger-Centre et même dans les autres villes de la wilaya, des restaurants Errahma seront ouverts tout au long du mois de carême et ce dans l'objectif d'assurer le f'tour aux sans-abri, aux SDF, aux réfugiés et aux nécessiteux.

Il est à noter que dans le cadre de l'opération de solidarité durant le mois de Ramadhan, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem a indiqué que son département compte procéder cette année, à la distribution de colis alimentaires. La valeur de ces aides sera d'au moins 5 000 dinars.

A l'initiative de l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger, une aide pécuniaire de 5 000 dinars algériens sera également octroyée à chaque famille habitant dans la capitale.

Mis à part les actions de solidarités faites durant ce mois, le Ramadan représente pour les Algériens un mois de retrouvailles, de visites et de bienfaisance.

Durant les soirées de ce mois sacré pour les musulmans, les Algériens organisent des sorties familiales ou des kaâdat (réunions familiales à la maison) et ce tout au long de ce mois de jeûne.