Algérie: La tradition continue

Le Ramadhan, mois sacré qui a toujours été synonyme de piété et de solidarité a été quelque peu terni par des comportements qui ont freiné cette dimension humaine où le musulman se sent proche de son coreligionnaire lui apportant aide et assistance pour consolider cette sacralité que tout le monde admet.

En effet, c'est plutôt avec beaucoup d'appréhension que les familles de modestes revenus accueillent ce mois sachant la vénalité des commerçants qui profitent de cette période de jeûne pour imposer leur diktat en matière de prix des produits de première nécessité.

«Une semaine avant le début de ce mois sacré, vous allez voir comme d'habitude, l'envolée des prix, des augmentations indécentes surtout en ce mois de Ramadhan où normalement on devrait se soutenir et se donner la main pour que ce mois soit celui de la fraternité, de la compassion et de l'entraide entre musulmans.

Chez nous, c'est une occasion pour certains commerçants «hacha» pas tous heureusement, de se remplir les poches en allant jusqu'à doubler les prix.

Ce qui est incroyable, c'est que dans les pays non musulmans comme c'est le cas en Grande Bretagne où à l'occasion du Ramadhan, on baisse les prix pour les jeûneurs avec en plus de petites pancartes souhaitant un bon Ramadhan aux musulmans. C'est à n'y rien comprendre !» Nous dit un père de famille chargé de sachets à la sortie du marché couvert de la ville d'Annaba.

Il est vrai qu'en dehors de ces pratiques de commerçants véreux qui sont à l'origine des angoisses et des inquiétudes des couches défavorisées, des âmes charitables se sont mobilisées pour venir en aide aux nécessiteux et ainsi leur permettre de passer ce mois de jeûne dans les meilleures conditions possibles.

Ainsi la société civile, représentée par les associations et même des particuliers, avec le concours des collectivités locales se sont passés le mot pour collecter des produits alimentaires et les redistribuer.

Le couffin du Ramadhan où chacun y met du sien est devenu une tradition dans toutes les villes et villages d'Algérie où l'on distribue à ces familles dans le besoin de quoi tenir et être plus ou moins à l'aise face aux dépenses quotidiennes qui grèvent le maigre budget dont elles disposent.

Il est prévu dans la wilaya d'Annaba une quarantaine de restaurants qui seront ouverts à travers toutes les communes, des restaurants mis en place par le comité local du Croissant-Rouge algérien mais aussi par ces associations et des restaurateurs qui profitent de ce mois de jeûne où généralement ils prennent congé pour ouvrir leurs établissements aux pauvres aux SDF et aux visiteurs de passage qu'ils accueillent pour le f'tour.

D'un autre côté, au niveau des locaux commerciaux et des superettes, des corbeilles sont posées bien en vue avec l'inscription « pour les nécessiteux» pour que les clients désireux de participer à cette solidarité y déposent des produits alimentaires qu'ils achètent pour être distribués plus tard aux personnes ou aux familles dans le besoin.

Hier du côté des marchés de fruits et légumes, nous avons constaté que les prix étaient stables et pour certains très abordables, la disponibilité a fait que les prix baissent sensiblement. Certains marchands affichent des prix incroyables à 50 DA le kg pour tout, tomates fraîches, courgettes, carottes, poivrons, piment vert, pour la pomme de terre on affiche 100 DA pour 3 kg.

Une aubaine pour les consommateurs qui se ruent sur ce produit pour acheter de grandes quantités. «Nous allons stocker ce produit pour le Ramadhan qui sera là dans 10 jours, car franchement on nous a habitués à une flambée des prix dès le premier jour et donc je prends les devants pour économiser», nous a confié une ménagère.

Pour la viande, il en est autrement excepté pour le poulet qui oscille entre 250 et 300 DA que les consommateurs achètent pour remplir leurs frigos.

Ce qui est sûr c'est que la solidarité légendaire pendant ce mois sera toujours présente car l'on ne peut pas par quelques actions isolées de la part de certains commerçants véreux défaire cette tradition qui se perpétuera car étant innée et ne peut donc souffrir de ces comportements somme toute conjoncturels.