Sénégal: Diourbel mise sur le dispositif intra utérin après l'accouchement pour améliorer sa prévalence contraceptive

Sur le manque de gynécologues dans le district sanitaire de Mbacké et dans les autres centres de santé de Touba et de Bambey, Adja Fatou Ndiaye Sène elle expliqué que la pose qui est réalisée par des gynécologues en cas de césarienne, peut aussi l'être par les sages-femmes après accouchement par voie basse.

La région médicale envisage ainsi de passer à une extension au niveau de l'hôpital régional de Diourbel. Présentement, l'intervention est menée seulement dans le district de Touba, notamment à l'hôpital Matlaboul Fawzeini, où il y a trois gynécologues et un médecin compétent en soins obstétricaux d'urgence, et à l'hôpital Ndamatou qui compte 4 gynécologues.

Après l'accouchement, souligne-t-elle, le DIUPP permet ainsi à la femme de "repartir précocement et en toute sécurité avec une méthode de planification familiale efficace, réversible et peu coûteuse (500 francs cfa) avec une longue durée d'action".

