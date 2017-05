Sénégal: La ferme semencière de Sinthiou Malème va contribuer à la reconstruction du capital semencier

Dakar abrite de mardi à jeudi un atelier tripartite et des partenaires au développement en Afrique de… Plus »

Et cela parce qu'en matière de banane, "le pôle le plus important au Sénégal, c'est la région de Tambacounda, l'arrondissement de Missira et également Sedhiou", a rappelé Saer Nguer, informant de l'existence d'un programme étatique d'aménagement de 500 ha de bananeraie à Tambacounda.

Aussi, fait-il noter, "il y'aura, en plus de l'abri du gardien, des infrastructures telles que des magasins de stockage d'une capacité de 400 tonnes, des aires de séchage, des bâtiments pour les commandes d'irrigation et la mise en place d'instruments d'automatisation de l'équipement".

Il ajoute qu'à l'intérieur de la ferme, il y aura 20 ha de terre de culture dont trois équipées du système d'irrigation par aspersion, trois autres pour les cultures fruitières associées à celles maraîchères et 10 ha de goutte-à-goutte pour la production de semences céréalières et légumières.

Il a annoncé que les travaux de cette ferme qui fait partie d'un vaste programme de neuf fermes semencières que l'ISRA est entrain mettre en place à travers tous le Sénégal, seront achevés dans deux mois. On va y ériger une clôture sur 2,8 km avec un muret et des grillages plastifiés de 2 m de hauteur surplombés par trois lignes de barbelés, a indiqué M. Nguer.

