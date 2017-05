Sénégal: Hausse de près de 3 millions du budget de la chambre de commerce de Matam

Dakar abrite de mardi à jeudi un atelier tripartite et des partenaires au développement en Afrique de… Plus »

"La seule particularité de l'exercice en cours, c'est qu'on a prélevé une somme de 6 787 400 FCFA sur le fonds de réserve de l'exercice 2016, qui se chiffrait à 24 684 045 FCFA. Et ce prélèvement sert à renforcer les recettes ordinaires et aussi à pouvoir faire face à des dépenses liées à notre déménagement dans nos nouveaux locaux et d'autres charges", a signalé Dr. Mamadou Ndiadé, président de la CCIAM.

Matam — Le budget de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Matam (CCIAM), adopté mardi à l'unanimité, a connu une hausse de 2 millions 605 mille 204 francs CFA en valeur absolue et 3,91 % en valeur relative.

