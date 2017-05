Cameroun: Axe routier Babadjou-Bamenda - La fin du calvaire est-elle pour bientôt ?

Le ministre des travaux public séjourne dans la région du Nord-ouest, à l'effet de lancer officiellement les travaux de réfection de l'axe Babadjou-Bamenda. Les usagers, devenus sceptiques après plusieurs promesses non tenues, croient à nouveau au bluff du pouvoir d'Etoudi.

Le tronçon Babadjou-Bamenda constitue depuis quelques années un réel problème pour les usagers. Rallier la ville de Bamenda relève d'un parcours des combattants du fait de sa dégradation avancée. Après le silence face aux déboires des populations de la région du Nord-ouest, le gouvernement de la République décide enfin d'apporter le soulagement à ces usagers. « A la très haute diligence de Monsieur le Président de la République, son excellence Paul Biya, telle que instruite par le Premier Ministre, chef du gouvernement, le Ministre des travaux publics, Monsieur Emmanuel Nganou Djoumessi, accompagné du secrétaire d'Etat, chargé des routes, Monsieur Louis Max Ayina Ohandja, procédera, le mardi, 16 Mai 2017, dans la ville de Santa, au lancement des travaux de reconstruction de la route Babadjou-Bamenda (35km), du contournement de la falaise de Bamenda (5km) et de la traversée urbaine de la ville de Bamenda (12km) ; soit un linéaire de travaux de 52km, sur financement de la Banque Mondiale, à hauteur de 600 milliards 700 millions de Fcfa », a-t-on pu lire dans un communiqué officiel rendu public le 12 Mai 2017 par Emmanuel Nganou Djoumessi, Ministre des travaux Publics.

Entre autres points inscrits dans l'agenda de son séjour dans la région des gentlemen, la visite de quelques chantiers routiers, dont ceux de la construction de la seconde entrée de la ville de Bamenda, long de 20km, et les sections Bamenda-Babessi et Ndop-Kumbo de la ring road (60,5km), puis, l'animation par le Ministre Nganou Djoumessi au palais de congrès de Bamenda d'une réunion d'évaluation des programmes d'entretien routier 2016 et 2017 de la région du Nord-ouest, ce mercredi 17 mai, avec les entreprises, les bureaux d'études techniques et les responsables de services centraux et déconcentrés du ministère des travaux publics. Toujours dans le chapitre des travaux annoncés, l'on évoque des aménagements connexes avec la construction d'une station de pesage, de deux airs de repos, d'un poste de péage, des marchés, de plusieurs mini systèmes d'adduction en eau potable, ainsi que le bitumage de 50km de routes secondaires de désenclavement des bassins agro-pastoraux.

Cette initiative constitue cependant, un grand bond vers le processus de développement, dans une région du Nord-ouest qui était comme coupée du reste à cause de l'état de la route. Un état de détérioration avancée qui aurait poussé certains responsables d'agences de transport interurbain à retirer carrément leurs véhicules de la circulation sur cet axe. Conséquence, les frais de transport revue à la hausse et à raison pour ce chemin de croix. Des voix se sont levées on se souvient, pour dénoncer ce que d'aucuns ont qualifié de marginalisation de la zone anglophone. Une marche avait même été initiée à l'époque par les populations avec en tête de fil, le chairman Ni John Fru Ndi, président national du Social Democratic Front, natif de cette région. Cette marche de protestation avait abouti à la suspension du péage de Santa jusqu'à présent. Malgré la présence du Ministre pour le lancement des travaux et les assurances des pouvoirs publics, beaucoup restent sceptiques quant à l'aboutissement de ces travaux, surtout lorsqu'on sait que ce chantier Mbouda-Bamenda avait été lancé bien longtemps avant, puis abandonné à l'étape de Babadjou. C'est donc un scepticisme qui se justifie. Mais toujours est-il, avec des engagements pris cette fois par le gouvernement camerounais et les récents évènements des régions anglophones, on peut se dire sans risque de se tromper que cette fois pourrait être la bonne, et non un bluff politicien