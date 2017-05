Cameroun: Commune de Bayangam - Joseph Tamo gagne le duel de la succession de Dieudonné Wakam

Le président de l'Ojrdpc vient d'être élu premier adjoint au maire de la Commune de Bayangam à l'issue d'une session extraordinaire du conseil, en remplacement de Dieudonné Wakam, décédé.

Dieudonné Wakam, ancien secrétaire général de la section Rdpc Koung-khi-Sud et ancien 1er adjoint au maire de la commune de Bayangam, décédé au mois de Mars dernier, à été conduit à sa dernière demeure le 29 Avril 2017 à Bayangam, son village natal. Le préfet du département du Koung-khi, Antoinette Zongo, dans le stricte respect de la légalité, et se référant à la loi de 2004 sur les collectivités territoriales décentralisées qui traite de la vacance du maire ou de ses adjoints, et qui voudrait que le conseil siège dans un délai de 60 jours maximum afin de pourvoir le poste vacant, n'a pas attendu longtemps pour prendre la mesure de la chose.

La tutelle des mairies du Koung-khi a en effet initié la correspondance au maire et son conseil, quelques jours seulement après les obsèques du défunt premier adjoint, Dieudonné Wakam, reconnu par tous comme l'un des pionniers du parti des flammes ardentes dans cette contrée, y compris le Patriarche Fotso Victor, président de la délégation permanente départementale du comité central du Rdpc pour le Koung-khi

Les conseillers viennent donc de se retrouver en session extraordinaire au foyer de Kassap. Seul point inscrit à l'ordre du jour, l'élection du nouveau premier adjoint au maire, celui-là qui devait jouer pleinement le rôle de l'exécutif communal en cas d'empêchement. Tous les conseillers ont répondu présents au rendez-vous. Pas de procuration tel que l'on a souvent vu lors des conseils ordinaires. C'est tout dire de l'enjeu de cette rencontre élective qui aura mis en compétition deux candidats de grandes gabaries, Joseph Fotso Tamo, président de l'Ojrdpc, et Dr Justine Madiesse, cette dame de fer, haut cadre retraitée récemment du ministère de la recherche scientifique de l'innovation.

Sa posture et sa carte de visite avaient pourtant laissé présager une victoire écrasante face à Fotso Tamo Joseph. Mais ce n'était qu'une simple vue de l'esprit, puisque la balance se penchera très facilement du côté du jeune opérateur économique. Ce qui est une conséquente évidente d'un travail ardu sur le terrain, si l'on s'en tient aux dires des populations du village Bayangam, qui ne cessent de porter en triomphe Joseph Tamo, considéré ici comme un grand champion, contrairement à sa rivale qui n'a forcément pas l'assentiment du peuple. Ce n'est que normal si elle résidait beaucoup plus à Yaoundé qu'au village du fait de son travail

Mauvais arrangement

Le souci majeur des responsables du parti était de faire un consensus, pour éviter une probable déchirure qui pourrait détériorer le dynamisme du Rdpc à Bayangam. C'est ainsi que, les conseillers, apprend-on, se sont retrouvés la veille de cette session extraordinaire du conseil pour une élection, afin de présenter juste leur choix au préfet le lendemain. La partie a été remportée par Joseph Tamo Joseph, 12 voix contre 11 pour sa rivale, a-t-on appris. Cela n'a pas empêché que le jour-j, qu'ils recommencent les élections sans doute à la demande de dame Madiesse, mais les résultats vont rester les mêmes. Des mauvaises langues font état de ce que de l'argent aurait circulé nuitamment pour influencer le vote.

Mais vainement ! Dans un esprit d'accalmie et de tempérance, Joseph Tamo a évoqué en matinée l'idée d'un arrangement et qu'il comptait abandonner la course pour laisser ce poste à Dr Madiesse qui, semble-t-il, en avait vraiment besoin pour gérer sa retraite. Mais grande était la surprise de constater la chaude empoignade entre les deux candidats. Comme quoi, l'arrangement supposé n'a pas marché

Madame le préfet, dans sa logique de respect des textes, ne s'est pas fier à son arrivée aux résultats préalablement acquis. Elle s'est attelée à organiser les élections, même si ce n'était qu'avait un seul candidat, Tamo Joseph, dame Madiesse ayant reconnu officiellement sa défaite devant la tutelle. Le désormais 1er adjoint au maire est donc élu à 22 voix et un bulletin nul, soit un taux de participation de 100%. Il prêtera serment devant le Tribunal de première Instance du Koung-khi, après l'homologation de cette élection par le Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, en application de l'article 77 de la loi 2004 sur les collectivités territoriales décentralisées