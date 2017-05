Cameroun: Henri Eyebe Ayissi, recommande l'usage responsable des produits phytosanitaires

Le ministre de l'Agriculture et du développement rural (Minader) a procédé, le 15 mai 2017 à Mbalmayo, au lancement officiel des sessions 2017 des formations conjointes Minader/Croplife Cameroun.

La première a démarré à Mbalmayo, dans le département du Nyong et So'o, région du Centre. Outre le ministre Henri Eyebe Ayissi, on notait la présence du président de Croplife Cameroun, Henri Fosso, du représentant résident de la FAO au Cameroun, Abari Mai Moussa, du directeur Afrique de l'Ouest et du Centre de Croplife, Bama O. Yao. Aussi bien que de nombreux producteurs, revendeurs et encadreurs présents dans la chaîne de distribution et d'utilisation des produits phytosanitaires.

L'occasion était donnée de mettre un accent particulier sur l'utilisation éthique des pesticides. Des produits indispensables dans l'accroissement de la productivité agricole dont le mauvais usage ne manque pas de détériorer l'environnement et poser un sérieux problème de santé publique. Pour le ministre de l'Agriculture, si le Cameroun souhaite être auto-suffisant dans un proche avenir, il doit non seulement moderniser son agriculture, mais aussi et surtout maitriser l'utilisation des produits phytosanitaires, pour accroitre les rendements. Ce qui passe, apprend-on, par des sessions de formations dans les dix régions du pays, et notamment dans les différents bassins agricoles que comptent ces régions.

Pour les responsables de Croplife Cameroun, il s'agit d'organiser, pour une première fois et en deux mois et demi, des formations dans les dix régions du Cameroun, au profit des acteurs du monde agricole et rural. Les formations se poursuivront dans les prochains jours dans d'autres régions. Et d'après le calendrier arrêté à ce sujet, elles devraient s'achever d'ici fin juillet, début septembre 2017. Pour le président de Croplife Cameroun, Henri Fosso, « les formations conjointes qui ont démarré depuis dix ans maintenant ont, entre 2011 et 2016, permis de former 2024 personnes, dont 1500 producteurs, 246 revendeurs et 228 encadreurs du Minader » Une performance qui est à ajouter aux autres réalisations de Croplife Cameroun aux côtés de l'Etat, en tant que centre d'expertise de l'industrie de la plante.

Employant près de 50% de la population rurale, l'Agriculture au Cameroun a été identifiée comme étant un levier majeur pour l'accélération de la croissance de notre pays à fort potentiel agricole. Ce qui a fait dire à Henri Fosso que « Toutes les études macro-économiques, notamment, le DSCE et les 100 propositions du GICAM ont données une place de choix à cette filière qui devrait jouer pleinement son rôle dans les objectifs du millénaire, notamment sur le bien-être des producteurs agricoles sur le plan socio-économique. Pour cela il faudrait assurer une production agricole optimale, une vraie économie de marché et une industrie de transformation locale pour créer la valeur ajoutée.

Pour impulser la production agricole, il faut encadrer / former les producteurs, s'appuyer sur une recherche innovante, développer une économie de marché, et mettre en place une industrie de transformation industrielle locale. Le Minader a bien compris les enjeux de l'Agriculture au Cameroun et a mis un place un programme efficient de formations des producteurs agricoles dans toutes les régions de territoire à travers la Direction du Développement Agricole. Pour que cette formation prenne toute sa plénitude, le Minader s'est allié à CropLife Cameroun, un centre d'expertise de l'Industrie de la Plante, affiliation de CropLife International »