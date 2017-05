Cameroun: Les dockers de nouveau en grève au port de Douala

La CAN U17 reprend ce mercredi avec la deuxième journée de la phase de groupes. C'est la poule A qui sera… Plus »

C'est au sortir de là que très en colère ils ont décidé de reprendre de plus belle leur mouvement d'humeur en mettant au courant ceux de leurs collègues qui n'étaient pas encore en poste. Au tour de 22 heures dans la nuit du lundi, ils étaient déjà plusieurs centaines à voir envahi l'entrée du port et ce malgré l'arrivée ces éléments du commissariat central numéro un qui a coup de gaz lacrymogène ont essayé tant bien que mal de disperser ces grévistes sans succès.

légitimité de leurs collègues invités a la table de ces négociations souterraines et disent ne pas appartenir a leur syndicat ont donc débarqué au port ce lundi matin pour voir cette situation au clair. Arrivés a ce niveau, il leur a été demandé d'établir une nouvelle liste des grévistes et de revoir aussi en même temps leurs doléances. Ils ont tout de suite opposé une fin de non recevoir a ces nouvelle exigences en expliquant que la rencontrée de ce lundi s'il devrait y en avoir une aurait du servir pour l'évaluation du niveau d'avancement des solutions aux différentes exigences posées par les grévistes lors des premières concertations et non pour engager de nouvelles discussions.

