Congo-Kinshasa: Les initiatives et les talents des jeunes pour la création des richesses

Il s'est tenu du 17 au 18 avril dernier ici à Kinshasa la semaine de la science et des technologies. Cette 4 ème édition placée sous le thème de la communication avait pour but de développer auprès des jeunes la culture scientifique, promouvoir le savoir-faire et aussi susciter des vocations auprès des jeunes. D'autre part, les jeunes ne manquent pas de talents ni d'initiatives pour la création des richesses.

Nadège Bope, animatrice et chargée de la communication au sein du cercle des leaders juveniles pour la promotion et la protection sociale, encadre près d'une centaine d' agriculteurs essentiellement les jeunes du village de Mfumunkento est un village du Plateau de Batéké ici à Kinshasa.

Tatiana Masengu, décoratrice intérieure, confectionne tout ce qui est article de décoration en pagne et tout ce qui est parrure des lits et des tables, décoration textiles, accessoires de cuisine et événementiels en thème africain.