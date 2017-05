Tunisie: Le digital, un vecteur d'autonomisation féminine

Elle a rappelé que, faute de culture numérique, les femmes demeurent sous l'emprise de la vulnérabilité. Renforcer leur autonomisation, via le numérique, s'avère être une priorité à portée à la fois sociale, économique et humanitaire.

Pour sa part, Mme Christine Albanel, présidente exécutive en charge de la RSE, de la diversité, des partenariats et de la solidarité et présidente déléguée de la Fondation, a souligné l'intérêt accru qu'accorde la Fondation pour l'autonomisation des femmes par le numérique.

Quant à la Fondation et Orange Tunisie, elles prendront en charge la gestion dudit programme, le réseautage des maisons digitales et la mise à la disposition des bénéficiaires des outils numériques.

Il est à souligner que le ministère se chargera du renforcement du contenu numérique des formations destinées aux femmes et visant leur intégration socioéconomique et professionnelle. Il aura aussi son mot à dire en ce qui concerne l'identification tant des associations partenaires que des femmes bénéficiaires des maisons digitales.

Dans son allocution Mme Naziha Laâbidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, a indiqué que le programme constitue une initiative prometteuse qui s'inscrit dans la lignée des actions et des programmes menés par le ministère pour le renforcement de l'autonomisation de la femme, celle rurale en particulier.

Le programme touchera, dans un premier temps, plusieurs régions et zones rurales, dont Le Kef, Aïn Drahem, Siliana, Kairouan, Mahdia, Zaghouan, Grombalia, Kasserine, Bizerte, Takelsa et Akouda.

L'initiation aux Ntic ainsi qu'à la gestion des projets figure parmi les volets cruciaux de l'autonomisation des femmes porteuses de projets. Les bénéficiaires recevront des kits numériques gratuits, octroyés par la Fondation, et qui compteront des outils numériques, notamment des tablettes, des serveurs Raspberry, des projecteurs de vidéos et autres supports.

En effet, sept conventions de partenariat ont été signées avec sept associations, notamment l'Association femme et citoyenneté, l'Association femmes, jeunes et enfants, le Conseil international des femmes entrepreneures, l'Association Enda inter-arabe, la Fondation « Agir contre l'exclusion », l'Association femmes et leadership et l'Association « Les aventuriers pour le développement ».

