«Air Mauritius dévalorise son personnel et lui met la pression», font ressortir les membres de… Plus »

Pravind Jugnauth a profité de l'occasion pour lancer un appel aux jeunes pour qu'ils soient vigilants et dénoncent les cas de drogue. «Ladrog li blok dévelopman enn pei, li kapav destabilise enn pei, enn gouvernman entier. Zot bizin pran konsians ki danzer sa réprésenté. Fodé nou mem nou kapav pran tou prékosyon ki bizin é véyé a seki nou kamarad, nou frer, nou voisin pa tomb ladan», a fait ressortir le chef du gouvernement. Et d'ajouter que «mo demann zot solidarité. Kot nou kapav dénoncé, nou denonce. Sa pu ed mwa boukou pou gagn otan information posib pu kontign nou kroisad».

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.