Tunisie: Au-delà du tourisme médical

Organisé par le bureau régional du Tabc, en partenariat avec la Chambre syndicale des cliniques privées de Sfax, la manifestation scientifique vise à faire de la capitale du Sud une destination de santé de premier plan, une ambition légitime bien dans ses cordes.

Comme l'indique son intitulé, la vision du colloque de Sfax outrepasse les dimensions du simple tourisme médical pour brasser large, et renvoyer au concept de tourisme de santé dans la plénitude de sa signification.

Le colloque « Sfax, pôle de santé » constitue une opportunité pour faire valoir les atouts de la destination en tant qu'alternative hautement avantageuse par rapport aux structures sanitaires européennes, aussi bien pour les touristes que pour les patients africains. Et les arguments ne manquent pas !

En effet, la ville compte 17 établissements de santé privés dont 5 sont en cours de construction. De quoi élever la capacité d'accueil de ces structures de 700 à 1200 places dans un avenir tout proche.

Dotées des équipements de haute performance, tels les plateaux techniques à la pointe de la technologie, les cliniques privées où exercent 2000 médecins de libre pratique à la compétence confirmée --dont une moitié de spécialistes-- assistés de 2.500 personnels paramédicaux bien rodés, offrent une gamme très étendue de soins et de prestations de santé, y compris dans les spécialités les plus pointues.

Les séjours de santé à Sfax, comme sur l'ensemble du territoire national, sont également très attractifs, point de vue frais comparés à ceux supportés par les patients dans les polycliniques européennes et même dans beaucoup de pays africains, qui plus est, moins nantis en infrastructures sanitaires et en compétences médicales et paramédicales.

Forum scientifique

Quatre composantes sont prévues par les organisateurs du colloque « Sfax, pôle de santé », pour donner aux hôtes de la ville une idée exhaustive des capacités de la région et de l'étendue de ses potentialités notamment.

Le programme des activités du forum scientifique dont l'animation est confiée à une pléiade de spécialistes et de compétences médicales se propose, à la suite de la présentation de la faculté de Médecine de Sfax, d'aborder les thèmes suivants :« Evaluation sanitaire : expérience tunisienne », « Technologies innovantes dans le traitement des cancers », « La chirurgie cœlioscopie en chirurgie générale », « La chirurgie maxillo-faciale réparatrice et esthétique : évolution et idées », « La procréation médicalement assistée à Sfax », « Les innovations en chirurgie cardiaque en Tunisie », et « Innovations technologiques en cardiologie ».

Rencontres de partenariat

Le programme prévoit également un espace de rencontres entre les propriétaires des cliniques et des opérateurs intéressés et les parties africaines participant au colloque en vue de favoriser la conclusion d'affaires fructueuses.

Par ailleurs, une exposition des aptitudes des ressources humaines et des capacités logistiques ainsi qu'une visite guidée aux cliniques de Sfax sont au programme du séjour des honorables invités africains en vue de leur permettre de se rendre compte de visu de la qualité des équipements conformes aux normes internationales dont elles sont dotées.