Tunisie: La Tunisie, présidente du conseil

Une délégation présidée par Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l'Investissement, de la Coopération internationale et des Finances par intérim, représente la Tunisie à ces assises.

Le ministre procédera, à cette occasion, à la signature de trois accords de financements devant être consacrés à la réalisation du barrage Saida au Cap Bon et celui de Kalaa Kebira ainsi qu'un accord-cadre pour le financement des importations de la Société tunisienne des industries de raffinage en pétrole (Stir) et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) en gaz naturel.

Il examinera, par ailleurs, avec le président du groupe de la BID et les directeurs des institutions y relevant des moyens de renforcer la coopération financière et technique au cours de la prochaine étape, en plus des rencontres bilatérales qu'il aura avec ses homologues des pays membres.

La Tunisie abritera en avril 2018 la prochaine session des réunions annuelles de la BID.