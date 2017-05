Tunisie: La nécessaire décentralisation

Et pour cause. Il y a des craintes de ne voir rien venir jusqu'ici, alors que sept mois nous séparent encore du scrutin du 17 décembre prochain. Force est de constater un certain malaise dans les rangs des magistrats intervenants.

Cela s'explique, selon M. Hamdi Mrad, président du Conseil sectoriel de l'AMT, par le désintérêt incompréhensible ressenti de la part de l'exécutif.

Et bien que, s'exclame-t-il, le gouvernement ait, lors du Conseil ministériel réuni le 18 mars dernier, donné suite aux appels répétitifs lancés par l'Isie quant à l'impératif de mettre en place douze circonscriptions régionales du tribunal administratif de première instance, afin de pouvoir, le cas échéant, régler les litiges électoraux, rien n'est fait à ce jour.

Pourquoi parle-t-on, alors, de décentralisation de la justice administrative ? « La création de pareilles instances dans les régions, soutenues par des cours administratives d'appel, s'avère nécessaire, voire obligatoire», répond-il. D'autant que ces réalisations vont, certainement, rapprocher les services des justiciables.

Le provisoire qui dure...

Toutefois, le pouvoir politique s'est limité, à l'en croire, à une solution de circonstance portant, dans un premier temps, sur des circonscriptions régionales de première instance. «Qu'une telle solution ne relève pas du provisoire qui dure», a-t-il souhaité, en attendant l'avènement des cours administratives d'appel.

C'est pour cette raison, précise-t-il, que cette conférence s'est focalisée sur les défis du provisoire, à l'aune des enjeux de la stabilité pour que la décentralisation ne soit guère un concept figé. Pour conclure, M. Mrad tient à appeler le gouvernement Chahed à prendre les choses au sérieux pour parachever l'installation de ces circonscriptions régionales dans les plus brefs délais.

Car cela demande du temps et de l'argent, notamment en ce qui concerne les moyens humains et matériels nécessaires. A quoi s'en tient Mme Raoudha Karafi, présidente de l'ATM.

Et la formation des magistrats en matière d'élections n'est pas de moindre importance , fait-elle encore valoir. Dans ce sens, 60 juges au tribunal administratif y prendront part, avec l'intention de procéder à de nouveaux recrutements dans le domaine.

Ce brin de changement attendu est tel qu'il aura à sortir la justice administrative du carcan de la centralisation. «Il y a maintenant vingt ans qu'un texte de loi a été adopté à ce niveau, mais qui demeure jusqu'à ce jour lettre morte», évoque le premier président du Tribunal administratif, M. Abdessalem Mehdi Krissiâ.

L'ultime but étant, à ses dires, de garantir au citoyen là où il se trouve les conditions d'une justice efficace, équitable et de proximité. Quant à l'universitaire et professeur de droit public, Abderrazek Al Mokhtar, il s'est étalé sur la question de la décentralisation, la situant entre le texte et la pratique.

«Il faut qu'il y ait une carte judiciaire régionale effective et efficiente afin d'assurer la durabilité des services fournis aux justiciables», suggère-t-il en conclusion. Son collègue Ahmed Souhail Raïi, commissaire d'Etat auprès du Tribunal administratif, est allé loin dans ses explications : «La décentralisation recherchée ne saura se concrétiser qu'à travers la généralisation des circonscriptions régionales».