Angola: Mise en relief de l'action de la Galerie d'arts de la Mission diplomatique du pays en Italie

Dans la biennale qui se clôture le 26 novembre 2017, la ministre de la Culture a déclaré que la participation du pays à cette exposition internationale prouvait la volonté et la disponibilité de l'Etat à développer et promouvoir la diplomatie culturelle à tous les niveaux.

Accompagnée de l'Ambassadeur Florêncio de Almeida, Carolina Cerqueira a visité les différents secteurs de travail de l'ambassade, en se concentrant particulièrement sur le Centre de documentation et la galerie d'arts, des domaines admirés avec satisfaction, compte tenu de leur degré d'organisation et de créativité.

Le Centre de documentation et galerie d'arts de la représentation d'l'Angola en Italie, tous les jours consulté par les étudiants angolais, Italiens et le grand public, a des livres, la plupart des écrivains angolais, des œuvres d'art traditionnel, des cadres de peinture par des artistes nationaux, des vidéos et du matériel scientifique de trois organismes des Nations Unies à Rome (FAO, FIDA et PAM).

Rome — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a considéré comme un exemple de "diplomatie culturelle pratique", le Centre de documentation et la Galerie d'arts de la Mission diplomatique d'Angola auprès de l'Etat italien et des agences des Nations Unies à Rome.

