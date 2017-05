Angola: Les véhicules automobiles classifiés par cylindre

Ce critère de véhicule de luxe constitue l'un des éléments de grande contestation de la part des usagers du tarif douanier en vigueur à cause de divers interprétations de ce concept, de la part de déclarants en douanes, de l'association des concessionnaires d'équipements de transport routier et autres (ACETRO), a dit ce responsable.

Le tarif douanier 2017, objet de consultation publique et présenté mardi aux professionnels de la Communication Sociale par l'AGT souligne que parmi ces critères, les taxes douanières seront appliquées graduellement, étant les voitures de moindre cylindre avec les taxes plus basses et les plus grands cylindres avec les taxes plus fortes.

